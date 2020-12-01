Подруга Колтового удивила публику объятиями с «сыном» Зайцева

https://static.news.ru/photo/50878f9a-3464-11eb-a3ec-fa163e074e61_660.jpg Юлия Сиверцева Фото: instagram.com/yulia_sivertsova

Соведущая Александра Колтового по программе «ДНК» Юлия Сиверцева немало удивила публику, появившись на светской вечеринке. Александра Колтового, трагически погибшего при крушении частного самолёта, похоронили 14 ноября, в день похорон на Сиверцевей не было лица.

Но не прошло и сорока дней, как коллега и подруга погибшего ведущего уже пошла по светским вечеринкам, впрочем. как и многие друзья ведущего, где выглядит довольно счастливо. Накануне Сиверцева побывала на модном показе самоназванного «сына» Вячеслава Зайцева Ивана Рыбникова в качестве модели, где дефилировала в платье от кутюрье.

А вскоре в микроблоге другой такой же «модели» — психолога Елены Перелыгиной появились снимки с показа, где Сиверцева счастливо улыбается в объятиях Рыбникова.

По Юле не скажешь, что она носит траур. Недолго горевала! Во время церемонии прощания с Колтовым на ней лица не было. Но все, как известно, быстро забывается, — транслирует настроения закулисья «Собеседник».

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущий Дмитрий Губерниев может занять место погибшего шоумена Александра Колтового на шоу «Звёзды сошлись» с Лерой Кудрявцевой.