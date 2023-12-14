Поддержка Пугачевой, слова Макаревича, «Голос»: где сейчас Гарик Сукачев

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Рок-музыкант и актер Гарик Сукачев в последнее время пропал из поля зрения СМИ. Кроме того, летом артиста госпитализировали. Что известно о состоянии его здоровья, чем он занимается сейчас?

Чем известен Сукачев

Гарик Сукачев родился 1 декабря 1959 года в деревне Мякинино Московской области. Он окончил Московский техникум железнодорожного транспорта по специализации «строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство».

В 1977 году Сукачев собрал свою первую группу «Закат солнца вручную». Через два года у коллектива вышел первый альбом. В 1983 году группа распалась.

Спустя время вместе с Евгением Хавтаном он создал группу «Постскриптум». После ухода Сукачева коллектив сменил название на «Браво».

В 1987 году музыкант окончил Липецкое областное культурно-просветительское училище и получил диплом режиссера театра. Там он познакомился с Сергеем Галаниным и вместе с ним собрал коллектив «Бригада С».

В 1994 году «Бригада С» распалась, и Сукачев набрал новый состав. Коллектив сменил музыкальное направление и стал выступать под названием «Неприкасаемые».

В 2019 году Сукачев начал вести программу «СССР. Знак качества» на телеканале «Звезда».

В 2020 году артист был наставником в шоу «Голос 60+». В интервью он рассказывал, что чувствовал большую ответственность перед участниками программы, так как взрослых людей нельзя переучивать.

«Довольно трудно объяснить, что со мной происходит во время съемок. Слушаю и думаю: „А я-то могу этому человеку помочь? Могу ли я соответствовать ему как учитель?“ Это очень большая ответственность. Детей учить легче. Когда человек прожил долгую жизнь и понимает свой стиль, его категорически нельзя ломать и учить, надо искать в нем зерно и развивать. Важно подобрать произведение, которое человека раскроет», — говорил Сукачев РИА Новости.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Музыканты Гарик Сукачев (слева) и Сергей Галанин во время записи онлайн-концерта в рамках проекта «Шоу ON!» в Москве

Что известно о личной жизни Сукачева

Гарик Сукачев женился на школьной подруге Ольге Королевой в 1987 году. У пары есть двое детей — сын Александр и дочь Анастасия.

Музыкант рассказывал, что рад тому, что его супруга не работает в сфере шоу-бизнеса.

«Моя жена — очень сильный человек. Она намного сильнее меня. Намного. Из-за того, что я — человек искусства, художник, то у меня обнажены нервы и отсюда страхи. К тому же я человек страстей. Моя большая личная удача, что жена не из мира театра и кино», — говорил он.

Что Сукачев говорил про спецоперацию

Гарик Сукачев рассказывал, что спецоперация сплотила его семью, хотя дома они стараются не обсуждать эту тему.

«Мы не трогаем эти темы, просто мы дружные ребята и бережем друг друга. Нашу семью это только укрепило. Наш 37-летний сын стал чаще видеться со своей сестрой, ходить в кино, приглашать меня и свою маму в ресторан. В моменты моего отсутствия они тоже куда-то вместе ходят и стали это делать чаще обычного. Все происходящее нас как-то укрепило, и это большое мое личное счастье», — комментировал певец.

В прошлом году Сукачев опубликовал в соцсетях снимок с новой татуировкой на груди «Родина или смерть» и привел цитату коллеги по цеху Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), осудившего СВО и уехавшего из России.

«И лишь только тот, кому нечего сказать, громче всех кричит», — написал он.

Почему Сукачев поддержал Пугачеву

В прошлом году Гарик Сукачев заступился за уехавшую из России народную артистку СССР Аллу Пугачеву. Он назвал Примадонну «национальным достоянием».

«Это наше все. Это гордость. Великая женщина! Величайшая. Не просто как певица, а как гражданин, который столько сделал для страны, для людей. Человек колоссальной отваги», — заявил музыкант.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Музыканты Гарик Сукачев (слева) и Сергей Галанин во время записи онлайн-концерта в рамках проекта «Шоу ON!» в Москве

Что известно о состоянии здоровья Сукачева

В июле этого года Гарик Сукачев был госпитализирован. Его друг Сергей Галанин рассказывал, что проблемы со здоровьем у артиста могли возникнуть из-за высокого давления.

«Я знаю все, как и все... что давление. Думаю, что в связи с этими погодными условиями, которые преследуют нас. Могло просто скакануть давление, ну а что мы хотим. Все будет нормально, я знаю моего друга, он сильный парень», — комментировал он NEWS.ru.

Чем Сукачев занимается сейчас

Гарик Сукачев продолжает творческую деятельность. Ко Дню Победы в 2023 году он выпустил песню «Сталинградский вальс», которую исполнил совместно с гармонистом Юрием Щербаковым. В клипе использовались архивные снимки военных лет. Исполнителем композиции был Иван Андреевич Авдеев, прошедший Великую Отечественную войну.

У певца уже есть афиша концертов на начало 2024 года. Так, он выступит в Екатеринбурге (1 марта), Казани (10 апреля), Ижевске (12 апреля), Самаре (27 апреля) и Ульяновске (29 апреля).

Читайте также:

Травля за русский язык, «Звезды в Африке»: как живет Ираклий Пирцхалава

Гибель родителей, сын в США, ссоры с женой: где сейчас певец Сергей Крылов

Скандал с SHAMAN, критика, отмена концертов: где сейчас Родион Газманов