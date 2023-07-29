Рок-музыканта Гарика Сукачева госпитализировали из-за ухудшения здоровья

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гарик Сукачев

Рок-музыкант, режиссер театра и кино Гарик Сукачев госпитализирован в связи с ухудшением здоровья, говорится на его официальной странице во «ВКонтакте». Причина госпитализации музыканта не уточняется. Его выступление в парке Рускеала на Хуторе Елки в Карелии отменено, концерт пройдет в формате «Народное караоке», уточнила команда артиста.

Дорогие друзья. В связи с ухудшением здоровья и вынужденной госпитализацией Игоря Ивановича, концерт в Рускеала на Хуторе Елки пройдёт в неожиданном формате «Народное караоке», — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о госпитализации народного артиста России Игоря Ясуловича из его квартиры в Москве. По данным канала, врачи подозревают у 81-летнего артиста острое повреждение почек, хирурги уже провели две операции. Позднее врачи диагностировали пиелонефрит. При этом сын актера Алексей, что состояние Ясуловича улучшилось.

До этого сообщалось, что советскую и российскую актрису Татьяну Васильеву госпитализировали с гипертонией в состоянии средней тяжести. Позднее появилась информация, что артистка попала в больницу из-за проблем с внутренним ухом. По данным KP.RU, нарушения привели к головокружениям, которые сначала ошибочно связали с дефицитом кислорода в головном мозге.