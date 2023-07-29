Друг Сукачева назвал причину госпитализации музыканта Друг Сукачева Галанин назвал высокое давление возможной причиной госпитализации артиста

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Гарик Сукачев

Друг рок-музыканта Гарика Сукачева Сергей Галанин назвал высокое давление возможной причиной госпитализации артиста. В беседе с NEWS.ru он предположил, что спровоцировать ухудшение состояния 63-летнего исполнителя хита «Моя бабушка курит трубку» могли погодные условия.

Я знаю всё, как и все...что давление. Думаю, что в связи с этими погодными условиями, которые преследуют нас. Могло просто скакануть давление, ну а что мы хотим. <...> Всё будет нормально, я знаю моего друга, он — сильный парень, — сказал собеседник.

О госпитализации Сукачева стало известно 29 июля. В этот же день в Карелии должен был состояться его концерт, однако он пройдет без участия музыканта в формате «Народное караоке».

Один из организаторов концерта на площадке «Хутор Елки» в карельском горном парке Рускеала Дмитрий Чернышов сообщил, что члены группы выехали на мероприятие еще накануне и узнали об ухудшении здоровья Сукачева уже по факту.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о госпитализации народного артиста РФ Игоря Ясуловича из его квартиры в Москве. По данным канала, врачи выявили у 81-летнего артиста острое повреждение почек. Хирурги уже провели две операции. Позднее врачи диагностировали у артиста пиелонефрит. При этом его сын рассказал ТАСС, что состояние Ясуловича улучшилось.