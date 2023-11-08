Почему Николай Носков отменил тур по РФ: что известно о его здоровье Артист Николай Носков заболел и отменил концерты в России

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Заслуженный артист России, экс-вокалист «Парка Горького» Николай Носков отменил мини-тур по РФ из-за болезни. Какие подробности известны?

Что известно о состоянии Носкова

По данным Mash, Николаю Носкову стало плохо и он обратился за помощью к медикам. Артист сдал анализы, результаты оказались плохими.

В 2017 году у музыканта был инсульт — из-за этого последние годы он ходит с костылем, а на сцене выступает сидя в инвалидном кресле.

В феврале Носков смог исполнить только две песни на концерте в Перми. Его представители рассказали, что выступления отменены в связи с ухудшением состояния певца. В ближайшее время он будет заниматься восстановлением здоровья.

Почему концерт Носкова в Перми обернулся скандалом

8 февраля 2023 года Николай Носков дал концерт в пермском ДК имени Солдатова. На сцену он вышел с опозданием. Позже поклонники писали в соцсетях, что артист не понимал, где находится.

Носков спрашивал: «Где я?» — и пытался покинуть сцену. Он не смог исполнить более двух композиций и скрылся за кулисами. Вместо него выступил Александр Иванов (IVAN).

Как проходила реабилитация Носкова после инсульта

В декабре 2020 года Николай Носков рассказал NEWS.ru о проведенном онлайн-концерте.

«На этот раз вместо зрителей были камеры. Не было привычных аплодисментов, я не мог увидеть лица людей, их эмоции, этого не очень хватало. Но мне сказали, что в интернете практически каждую секунду мне писали слова поддержки и благодарили за концерт. И это очень ценно. Раньше я даже никогда не думал о подобном формате выступлений», — делился он.

Артист отмечал, что реабилитация после инсульта, перенесенного в 2017 году, проходила по плану, однако из-за пандемии коронавируса он реже виделся с врачом.

«Самочувствие стабильное. Из-за пандемии встречи с врачом стали реже. Сейчас находимся в некотором режиме ожидания, чтобы вновь начать восстановление в том же режиме, что и ранее», — подчеркивал Носков.

Выступление музыканта состоялось 9 декабря. По словам продюсера Носкова и организатора мероприятия Виктора Дробыша, около 700 тысяч человек посмотрели концерт в Сети.

Друг Носкова, рок-музыкант Александр Маршал рассказывал, что артист пытается вернуться в прежнюю форму. Ему помогает жена.

«Печально, что у него такой серьезный недуг: обширный инсульт, правая сторона тела отказала. Но он молодец. Уже поет, занимается спортом. Его жена Марина всегда рядом», — говорил он.

Когда у Носкова начались проблемы со здоровьем

Проблемы со здоровьем у Николая Носкова начались в марте 2017 года, тогда он перенес операцию по удалению тромба в шейном отделе. Из-за болезни певец приостановил концертную деятельность и отменил гастрольный тур, приуроченный к своему 60-летию.

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