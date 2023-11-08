Николай Носков перенес концерты в Оренбурге и Челябинске Николай Носков перенес концерты в Оренбурге и Челябинске из-за болезни

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Российский певец Николай Носков перенес два концерта в Оренбурге и Челябинска в рамках своего мини-тура по стране, сообщает ТАСС со ссылкой на супругу артиста Марину. Причиной изменений гастрольного графика стало плохое самочувствие исполнителя, пишет агентство. Сообщается, что остальные концерты Носкова в Сочи, Москве, Сургуте и Ханты-Мансийске, запланированные на период с 17 ноября по 11 декабря, должны состояться.

Тур не отменен, перенос концертов двух. Остальные должны состояться, — цитирует слова супруги музыканта ТАСС.

Николай Носков получил широкую известность в составе группы «Парк Горького». После ухода из неё он создал проект «Николай», а затем выступал сольно. Пять раз номинировался на премию «Золотой граммофон» и четырежды победил.

В марте 2017 года попал в больницу в тяжелом состоянии из-за тромба в шейном отделе. В больнице у него также диагностировали инсульт.

В декабре 2020 года Носков рассказал о том, как проходит реабилитация, а также поделился ощущениями от онлайн-концерта. По его словам, было непривычно из-за невозможности видеть лица и эмоции зрителей, но при этом он получал сообщения со словами поддержки.

В сентябре 2023 года в вечернем шоу Аллы Довлатовой на «Русском Радио» Николай Носков, Стас Пьеха, IVAN и гитарист группы «Земляне» Игорь Романов представили новую композицию «Не вставай на колени». Композиция рассказывает о волевых людях, которые, несмотря на превратности судьбы, не падают духом. Тизер песни был представлен продюсером Виктором Дробышем на дне рождения «Русского Радио».