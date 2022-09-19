«Русское Радио» представит новую песню Носкова, Пьехи и гитариста Романова

Фото: Пресс-служба «Русской Медиагруппы»

20 сентября в вечернем шоу Аллы Довлатовой на «Русском Радио» Николай Носков, Стас Пьеха, IVAN и гитарист группы «Земляне» Игорь Романов представят новую композицию «Не вставай на колени». Композиция рассказывает о волевых людях, которые несмотря на превратности судьбы, не падают духом. Тизер песни был представлен продюсером Виктором Дробышем на дне рождения «Русского Радио», который прошел на прошлой неделе.

Мы только что закончили, на мой взгляд, огромное произведение. И нам с Владимиром Киселёвым удалось собрать лучшие голоса нашей страны — Николай Носков, Стас Пьеха, IVAN и Игорь Романов. <...> Это, действительно, очень человеческая, мужская песня, — рассказал Дробыш.

По словам гитариста Игоря Романова, в жизни каждого, кто участвовал в создании сингла, случались непростые ситуации, но каждый смог выстоять и не сдаться. Новой песней музыканты хотели поделиться со слушателями этим жизненным опытом, который сможет помочь им выстоять в любых жизненных испытаниях.

14 сентября «Русское Радио» отпраздновало свое 27-летие в ресторане на берегу Москвы-реки. На празднике собрались знаменитые артисты и продюсеры, выступали Николай Басков, Слава, Люся Чеботина и другие звёзды шоу-бизнеса. Гости признавались в любви к радиостанции и с радостью рассказывали о роли радио в карьере музыкального исполнителя.