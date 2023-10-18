В Самаре отменили концерт Кортнева после жалобы активиста «Коммерсантъ»: концерт Кортнева отменили в Самаре из-за жалоб на его критику СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидеру группы «Несчастный случай» Алексею Кортневу отменили концерт в Самаре, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на организаторов выступления. Конкретная причина отмены выступления Кортнева не называется, но на певца за критику в адрес России и специальной операции жаловался глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Концерт отменяется. Он планировался, но проводиться не будет, — уточнил собеседник издания.

Ранее Алексей Кортнев разместил в Сети сообщение, в котором осудил СВО и действия России на Украине. После этого глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил о своем призыве отменить выступление фронтмена «Несчастного случая» не только в Самаре, но и по всей стране.

Telegram-канал Mash сообщает, что у Кортнева и группы «Несчастный случай» начались отмены юбилейных шоу. Запланированный на 16 ноября концерт в московском Crocus City Hall также не состоялся.

Ранее мировой суд Новосибирска оштрафовал Кортнева на 20 тысяч рублей. Певцу предъявили обвинения по уголовной статье об оскорблении представителя власти. После вынесения решения о штрафе суд освободил Кортнева от уголовной ответственности.