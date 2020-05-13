«Правая сторона тела отказала»: Маршал о состоянии Носкова

https://static.news.ru/photo/05221be0-951a-11ea-ba74-fa163e074e61_660.jpg Николай Носков (архивное фото) Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Музыкант Николай Носков старается вернуться в прежнюю форму. Сейчас он репетирует каждый день. Об этом рассказал его друг Александр Маршал.

Печально, что у него такой серёзный недуг: обширный инсульт, правая сторона тела отказала. Но он молодец. Уже поет, занимается спортом. Его жена Марина всегда рядом, — отметил музыкант в разговоре с «Экспресс газетой».

По словам Маршала, он часто приезжает в гости к Носкову, чтобы поддержать его.

В 2018 году Носков перенёс инсульт и впервые появился на публике лишь в 2019-м, а некоторое время спустя выступил на благотворительном концерте, собранные средства от которого были направлены на его реабилитацию.

Однако это вызвало неоднозначную реакцию среди коллег по сцене. Так, лидер «Морального кодекса» Сергей Мазаев назвал Носкова великим певцом, а его выступление — жалким зрелищем. Он высказался за то, что исполнителю следует проходить реабилитацию, а не выступать в таком состоянии, писал NEWS.ru.