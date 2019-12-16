Лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев высказался о концерте Николая Носкова после перенесённого инсульта. По его словам, происходящее на сцене напоминало жалкое зрелище.
Это жалкое зрелище. Я считаю, что надо запомнить человека во всей красе. Каким он был. Выходить и показывать его в немощном состоянии — это не героический поступок, — заявил он в эфире НТВ.
По мнению музыканта, Носков серьёзно болен, поэтому ему нужно избегать сцены, а вместо выступлений отправиться на отдых.
Коля Носков — великий певец. Он должен быть с семьёй на курорте, а на на сцене, — заключил Мазаев.
Ранее Николай Носков впервые появился на публике после перенесённого в 2017 году инсульта и операции по удалению тромба в шейном отделе. Артист пришёл послушать молодого исполнителя Александра Иванова, выступающего под псевдонимом IVAN, который представил новый сингл продюсера Виктора Дробыша, писал NEWS.ru.