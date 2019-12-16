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Актёр Никита Джигурда заявил, что хотел бы получить вид на жительство в Белоруссии. Он отметил, что эта страна для него — «как родная мама».

Джигурда рассказал, что именно в Белоруссии снимал свой первый фильм «Супермен поневоле, или Эротический мутант». Вот заявление делаю: хочу, хочу вид на жительство в Республику Беларусь, — сказал актёр и...