Певица Слава не выдержала без соцсетей и дня

Певица Слава ночью заявила в своём Instagram, что решила уйти из соцсетей. Однако артистка не выдержала без них и дня. К обеду она уже передумала: удалила пост, а в сторис рассказала, что все проблемы решены.

Я ухожу из Сети. Не знаю на сколько. Мне очень плохо. Очень долгое время. Два человека ломали меня. И видимо достигли своей цели, — написала ночью артистка.

Фанаты не на шутку перепугались и начали спрашивать у Славы, в чём дело.

«Не уходите! Вы — супер, такой позитив и мотиватор неимоверный! Без вас не сможем!», «А как же мы? Нас больше в тысячи раз», «Эти люди не стоят этого! Мы же с вами! И вас любим!», написали подписчики.

Также певицу поддержал актёр Гоша Куценко, оставив под публикацией комментарий:

И правильно. Нефиг. Терпеть унижения! Я с тобой! Ухожу. Из твоей сети! Но! Но! Но! Из моей сети ты никуда не деваешься! — написал он.

К обеду пост, однако, уже пропал, а Слава записала несколько сторис по поводу ночной «истерики».

Доброе утро! Вот я и вернулась в Сеть. Мама очень быстро решает вопросы. Глазки, конечно, заплаканные, но всё хорошо, всё решили, — сказала певица.

Слава также добавила, что теперь, когда всё хорошо, она едет в Италию на пару дней.

Ранее сообщалось, что американская поп-исполнительница Бритни Спирс испугала фанатов своим видео в Instagram, где она предстала топлес. Поклонники уверены: ролик запостила не Бритни.