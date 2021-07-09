Певица Ханна похвасталась машиной за 40 млн рублей

Российская певица и фотомодель Ханна (настоящее имя — Анна Иванова) похвасталась перед фанатами в Instagram новым автомобилем Rolls-Royce за 40 млн рублей. Артистка заявила, что каждая деталь машины была сделана под неё.

Я ждала этого красавчика больше семи месяцев! Каждый шовчик, деталька в этой машине сделаны по моему спецзаказу, — рассказала она под фото изумрудного Rolls-Royce.

Ханна получила машину от мужа, Павла Курьянова. На днях в честь Дня семьи, любви и верности певица сделала супругу красивый сюрприз: они вместе прокатились на воздушном шаре в виде огромного красного сердца. В честь этого же праздника Павел подарил артистке автомобиль.

На удивление, поклонники Ханны оказались совсем не завистливыми. Они порадовались за неё, передав поздравления.

«От души радуюсь! Поздравляю», «Огонь!», «Пусть железный конь служит долго и верно», «Крутая тачка! Поздравляю со сбывшейся мечтой», — написали комментаторы.

Ранее сообщалось, что российская актриса Настасья Самбурская показала фото новой квартиры, которую она купила в центре Москвы. Судя по кадрам, она стала владелицей пентхауса в одной из многоэтажек. Кроме того, у артистки теперь есть собственный выход на крышу, где она разбила сад.