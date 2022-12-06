Певец Наджиев усомнился в адекватности Лаймы Вайкуле после ее слов об СССР

Заявления Лаймы Вайкуле о том, что эстрадные артисты содержали СССР, вызвали у певца Игоря Наджиева сомнения в адекватности певицы, сообщает «Слово и Дело». По его мнению, подобные мысли являются бредом и «вызывают только смех», так как Советский Союз содержался его гражданами, которые в том числе покупали пластинки эстрадных певцов и билеты на их концерты. Артист подчеркнул, что именно народ является основой любого государства.

Мне уже хочется спросить, все ли нормально у Лаймы с психикой? Такие выражения вызывают только смех и говорят о том, что человек уже слишком стар. Говорить о том, что только эстрадные артисты содержали Советский Союз — ну это, простите, бред сивой кобылы. Это народ страны содержал свое государство! <...> Основа любого государства — это народ, — подчеркнул Наджиев.

Артист уточнил, что такая мощная страна, как СССР, не могла бы продержаться на доходах эстрадных исполнителей. При этом Наджиев уточнил, что Вайкуле не находилась на одном уровне с такими звездами, как Муслим Магомаев, Владимир Высоцкий или Людмила Зыкиной.

Лайма Вайкуле ранее заявила, что это она и Алла Пугачева якобы «содержали» Советский Союз, выпуская свои песни, а отдавшая себя народу Пугачева взамен получила «плевок» от «маленькой злой глупой массы». Так артистка отреагировала на приходящие ей в соцсетях комментарии о том, что ее «создала Россия» и она на этом заработала денег. Она предложила комментаторам подсчитать, сколько денег на ней заработало государство.