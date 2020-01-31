https://static.news.ru/photo/71c0c2e4-441e-11ea-95b5-fa163e074e61_660.jpg Шура Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пользователи Сети заметили сходство певца Шуры на фото из соцсетей с Аллой Пугачёвой.

Шура (Александр Медведев) опубликовал студийный снимок в Instagram в образе, отсылающим к эпохе Возрождения — в парике и костюме с гофрированным воротником.

Путешествие в сказку продолжается. Какого героя напоминаю? — спросил певец у подписчиков.

Значительному числу комментаторов показалось, что Шура в новом облике похож на Аллу Пугачёву. Один из подписчиков заметил, что так могла бы выглядеть Примадонна, если бы сменила пол. Также певца сравнили с шляпником из «Алисы в стране чудес», маркизом де Садом, Пьеро и даже коронавирусом.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, сравнения с Пугачёвой спровоцировал Андрей Григорьев-Аполлонов из «Иванушек International». Артист выступил на концерте в Таиланде в ярко-оранжевом свободном балахоне.