Муцениеце пошутила о расставании Тимати и Решетовой

https://static.news.ru/photo/0896243e-f437-11ea-86cd-fa163e074e61_660.jpg Агата Муцениеце Фото: agataagata/instagram.com

Актриса и телеведущая Агата Муцениеце, которая недавно пережила развод с актёром Павлом Прилучным, прокомментировала расставание рэп-исполнителя Тимати с моделью Анастасией Решетовой. Она отметила, что новость стала для неё полной неожиданностью, и пошутила, что после такого количества расставаний следует ждать волну свадеб.

Тимати и Решетова — это была последняя капля в океане. Если сейчас так много расставаний, представляете, сколько будет свадеб? — заявила она в беседе с актрисой Ириной Безрядновой.

Диалог знаменитостей опубликован в Instagram. Подруги решили, что будут ходить на торжества со своими табуретками и наслаждаться вкусной едой.

11 сентября стало известно, что Тимати и его девушка Анастасия Решетова расстались. Они были в отношениях с 2014 года. О разрыве с рэпером модель сообщила в Instagram. Она отметила, что в ситуации «не замешаны посторонние люди». Решетова поблагодарила исполнителя за «прекрасные шесть лет» и выразила надежду на то, что им удастся превратить их отношения в «идеальный родительский тандем» ради их сына Ратмира.

Муцениеце и Прилучный объявили о разводе одновременно и каждый в своём блоге 24 февраля. Пара была вместе с 2011 года. У них есть сын и дочь. После расставания от Муцениеце последовали обвинения в домашнем насилии. 15 июня актёры официально развелись, писал NEWS.ru.