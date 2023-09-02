Пережила домогательства и смерть троих детей: трагедии Елены Прокловой 2 сентября актрисе исполнилось 70 лет

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Елена Проклова

Сегодня, 2 сентября, актриса и телеведущая Елена Проклова отмечает 70-летие. Многие ее знают по ролям в фильмах «Звонят, откройте дверь», «Снежная королева», «Гори, гори, моя звезда», «Ключ без права передачи», «Единственная», «Будьте моим мужем», «Мимино». Проклова трижды пыталась построить семью, заводила романы с женатыми актерами и пережила смерть троих детей. NEWS.ru рассказывает о непростой жизни актрисы.

В каком возрасте Проклова влюбилась в Табакова

Елена стала сниматься в кино в 12 лет. Ее дед, Виктор Проклов, был вторым режиссером фильма Александра Митты «Звонят, откройте дверь» и отвечал за подбор актеров. Друг семьи уговаривал Проклова показать внучку Митте — она прекрасно подходила на роль Тани Нечаевой. Но Виктор был против.

Тогда его товарищ сам привел девочку к Александру Наумовичу, который утвердил Проклову на роль. В то же время Елене предложили сыграть Герду в киносказке «Снежная королева».

В 1969 году Александр Митта снова позвал Проклову в свой проект. На съемках фильма «Гори, гори, моя звезда» партнером Елены стал Олег Табаков. В разных интервью она признавалась, что их связывали не только профессиональные отношения.

«Не могу назвать это настоящим романом. Но это была большая взаимная влюбленность. Тогда я была совсем юная, мне было 16 лет, и Табаков обратил на меня внимание. Я совершенно искренне влюбилась», — рассказывала актриса «КП».

В то время 34-летний Табаков был женат на Людмиле Крыловой и воспитывал двоих детей. Спустя много лет Елена призналась, что не хотела рушить семью актера и мечтала о честных отношениях.

«Даже в те мои 16 лет мне казалось, что рвать со своей семьей, особенно когда там есть маленькие дети, — это порочно. Мне казалось, что должна быть какая-то невероятная любовь, чтобы иметь право взять и предать семью. Я это все понимала, но что я могла сделать? Я влюбилась, отдалась чувствам, потом пришло понимание, что надо заканчивать отношения», — говорила Проклова.

Зачем Проклова оставила дочь бабушке

В 1971 году 18-летняя актриса поспешно вышла замуж за документалиста Виталия Мелик-Карамова. У пары родилась дочь Арина, но через четыре года супруги развелись. После расставания Елена отправила девочку на воспитание своим родителям, чтобы заняться карьерой.

«К материнству я была тогда не готова, мне хотелось полностью заниматься профессией», — говорила актриса.

В этот период Проклова снялась в десятках картин, среди которых «Мимино», «Собака на сене», «Будьте моим мужем». Помимо этого, она стала одной из ведущих актрис в труппе МХАТа им. А. П. Чехова.

Проклова позволяла себе много раз влюбляться. Ее избранниками становились известнейшие актеры того времени: Олег Янковский, Андрей Миронов, Михай Волонтир.

Почему Проклова сделала аборт от Янковского

С Янковским Елена познакомилась в 1976 году на съемках «Сентиментального романа» в Ленинграде. Актер был женат на Людмиле Зориной. Если в случае с Табаковым Проклова не хотела, чтобы он ушел от супруги, то в этот раз она не обращала внимания на брак Олега.

«Я уже была разведена. То, что он был женат, меня не волновало. Янковский тогда уже сыграл в фильме „Щит и меч“ и был кумиром. Он привык очаровывать любую, кого захотел. Но я сначала отнеслась к нему холодно, и это его задело. Первый раз мы столкнулись в буфете. Он посмотрел на меня и сказал: „Какая потрясающая, это судьба“. Потом я узнала, что он так говорил каждой девушке, с которой хотел познакомиться. Я ответила ему: „Не думаю“ — и прошла к столику. Позже он признавался, что обиделся: он-то привык, что женщины сразу таяли», — вспоминала Проклова знакомство.

Эти отношения продолжались в течение четырех лет. Пара ездила на кинофестивали, посещала премьеры. Несмотря на роман с Янковским, Проклова была в дружеских отношениях с Зориной. По словам Елены, его супруга знала про измены мужа.

«Слухи до нее дошли. Более того, я с ней общалась, когда у нас с Олегом был роман. Я очень уважаю эту женщину. Она столько сделала для Олега, что я бы перестала уважать его, если бы он ее оставил. Но чувствам не прикажешь», — признавалась Проклова.

Их отношения закончились, когда Елена забеременела от Янковского и сделала аборт. Он не смог понять поступок Прокловой.

«С Олегом Янковским у нас была серьезная любовь, что с моей стороны, что с его. Я гуляла вместе с его сыном Филиппом, мы водили мою дочь Аришку на каток. Видя, как Олега любят его жена, семья, я поняла, что надо положить конец. Он не имел права на вторую семью. Конечно, сделав аборт, я причинила ему боль...» — заключила Проклова.

Фото: Igor Gnevashev/Global Look Press Елена Проклова

Почему вдова Михая Волонтира не верит в измену мужа с Прокловой

Следующим возлюбленным Прокловой стал Михай Волонтир. С ним Елена тоже познакомилась на съемках. Актеры вместе играли в картине «Будь счастлива, Юлия!» в 1983 году.

«Понимаете, когда играешь любовь на экране, она невольно возникает к партнеру и в жизни. Это достаточно серьезная проблема нашей профессии», — объясняла свои чувства к Волонтиру Проклова.

Роман длился недолго. После съемок в Кишиневе их отношения закончились. Проклова открыто рассказала о романе с актером только в 2017 году в интервью Борису Корчевникову в программе «Судьба человека». На это вдова Волонтира Ефросинья Алексеевна обвинила актрису во лжи. По ее словам, Михай был порядочным и ей не изменял.

«Мы прожили с ним 50 лет. У нас была любовь с первого взгляда, и никакая Проклова не могла помешать нам. Проклова гордится своей бурной личной жизнью, и это ее не красит. После смерти моего мужа она решила заговорить о романе, очернить его. Что же она молчала, когда он был жив? Михай не позволил бы ей распространять про него грязные сплетни», — возмущалась вдова.

Как Андрей Миронов добивался Прокловой

Следующим возлюбленным актрисы стал актер Андрей Миронов. Проклова предполагала, что жена Миронова — актриса Лариса Голубкина — догадывалась об их связи.

«Не случайно же она нагрянула на съемки с проверкой. Приехала такая красивая, улыбающаяся. Сказала: „Я рада познакомиться. Как у вас тут прекрасно“. Она поняла, что мы не просто партнеры по фильму. А Миронов испугался. Андрюшка был трус, он боялся», — рассказывала звезда.

По словам Прокловой, они с Мироновым «не вылезали из ресторана». Как вспоминала актриса, он был настойчив в ухаживаниях и это вызвало у нее ответные чувства.

«Влюблялись всегда первыми в меня. А моя влюбленность носит такой „вторичный характер“», — рассуждала женщина.

Фото: Vyacheslav Panov/Global Look Press Елена Проклова и Андрей Миронов в фильме «Будьте моим мужем»

Как актриса пережила гибель троих детей

В 1976 году Проклова познакомилась с врачом Александром Дерябиным. В браке Елена забеременела близнецами. Но они были «нежизнеспособны», как объяснила актриса, и умерли. Врачи сказали Прокловой, что трагедия произошла из-за ее густой крови. Супруги не смогли пережить трагедию и развелись.

Спустя три года после развода с Дерябиным, в 1984 году, Елена вновь вышла замуж. Ее третьим супругом стал бизнесмен Андрей Тришин. Мужчина был младше артистки на восемь лет. Проклова признавалась, что Тришин спас ее от тяжелой депрессии из-за смерти детей. Однако актрису ждал еще один удар. Она вновь забеременела, но мальчик умер вскоре после рождения по той же причине, что и близнецы.

Актриса признавалась, что в отличие от ее предыдущего мужа Андрей не давал наделать глупостей и помогал ей пережить это горе. Спустя несколько лет супруги снова попробовали родить ребенка, и после курса гормональной терапии они стали родителями дочери Полины.

Официально их брак просуществовал 30 лет, хотя, как говорила Проклова, они должны были расстаться гораздо раньше. Проклова уверяла, что супруг боялся брать новорожденную дочь на руки и не проявлял себя как отец.

Супруги развелись в 2015 году. Елена до сих пор считает Андрея близким другом, хотя за время брака оба супруга изменяли друг другу. «Это было мне наказание за мои отношения с женатыми мужчинами», — объясняла Проклова.

Кого Проклова обвинила в сексуальных домогательствах

В 2021 году актриса сделала громкое заявление на шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» на канале НТВ. Женщина рассказала о сексуальных домогательствах, с которыми столкнулась в несовершеннолетнем возрасте. Неожиданное признание Прокловой вызвало общественный резонанс.

Елена не стала называть имена мужчин, но в деталях рассказала о страшных эпизодах из своей жизни. Впервые это случилось в 12-летнем возрасте. Во время съемок одной из своих первых картин — «Звонят, откройте дверь» или «Снежная королева» — Проклова чувствовала к себе повышенное внимание со стороны второго режиссера. По словам актрисы, он постоянно «зажимал» ее в коридорах гостиницы, где они на тот момент жили со всей съемочной группой.

Через несколько лет история повторилась. Как вспоминала Проклова, когда ей едва исполнилось 15, она вновь столкнулась с харассментом. Елена рассказала, что на протяжении нескольких лет к ней приставал известный актер. Проклова отказалась назвать его имя.

«Я была влюблена в него, это был мой кумир. Он сказал, что будет готовить меня к поступлению во МХАТ. После съемок он увез меня в лес на какую-то потайную дорогу и сказал: «Ну давай мы будем с тобой проходить басню, читай ее». А сам подошел ко мне сзади, взял за грудь, прижал к себе. Когда я сказала: «Что вы делаете?», он ответил: «Тихо. Ты просто меня слушай», — рассказывала женщина.

После этих признаний в Сети многие поклонники актрисы начали гадать, кто же это был. Среди возможных кандидатур интернет-пользователи называли Олега Табакова и Геннадия Казанского, который значился режиссером-постановщиком «Снежной королевы».

До сих пор Проклова не раскрыла имена мужчин, объясняя это тем, что хотела просто привлечь внимание к самой ситуации с харассментом, а не обвинить кого-либо. Сейчас, как говорит актриса, она наслаждается свободой и считает себя счастливым человеком.

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