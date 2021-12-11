«Прокловой уже в 14 лет всё равно было с кем»: Рудинштейн раскрыл правду

У актрисы Елены Прокловой было множество партнёров в возрасте 14–15 лет. Такое мнение озвучил перед смертью кинопродюсер Марк Рудинштейн. По его словам, артистка с юных лет была очень любвеобильной. Заявления Рудинштейна обнародовали в эфире шоу «Ты не поверишь!».

У Прокловой было столько связей в 14–15 лет, что ей, по-моему, было всё равно, с кем. Она была такой разгильдяйкой, о ней ходили такие разговоры! Да она и не скрывает теперь. Чего скрывать?! — заявил создатель фестиваля «Кинотавр».

Кинопродюсер и актёр Марк Рудинштейн был госпитализирован с сердечным приступом 17 ноября, а через некоторое время у него диагностировали инсульт. Он скончался 5 декабря, не приходя в сознание.

В апреле актриса Елена Проклова рассказала, как её в 15 лет соблазнил известный актёр. При этом многие поклонники предположили, что это мог быть Олег Табаков. По её словам, когда ей исполнилось 15 лет, её стал преследовать известный артист. Под предлогом того, что будет готовить школьницу к поступлению в вуз, он затащил актрису к себе домой, где и принудил к оральному сексу. После этого Проклова возненавидела мужчин. Её первый сексуальный опыт, говорит актриса, был жестоким, разрушающим, извращённым.