Переболевшая COVID-19 Бабкина сменила имидж

https://static.news.ru/photo/ba98a228-7850-11ea-8ad0-fa163e074e61_660.jpg Надежда Бабкина Фото: Anatoly Lomokhov /Russian Look/Global Look Press

Народная артистка России Надежда Бабкина, недавно переболевшая новой коронавирусной инфекцией, кардинально сменила имидж.

Ведущая программы «Модный приговор» сделала короткое каре и надела женственное «воздушное» платье в горошек. Свой образ она дополнила ярко-красными лодочками и множеством украшений из жемчуга.

Девочки меняем образ, я начала с себя! — отметила певица в своём Instagram.

В свою очередь поклонники пришли в восторг от нового образа Бабкиной. По их словам, певицу, исхудавшую после болезни, не узнать. Она стала ярче и позитивнее.

Надо же, как короновирус с поражением 80% лёгких изменил Бабкину! — заметила одна из поклонниц.

Бабкина обратилась в больницу с жалобой на плохое самочувствие 1 апреля. Певице потребовалась госпитализация, в какой-то момент её состояние ухудшилось настолько, что медики решили ввести женщину в искусственную кому и подключить к аппарату ИВЛ. По данным ряда СМИ, у певицы был выявлен коронавирус, в то же время представители артистки заявляли, что её анализы на COVID-19 были отрицательными.

Певица лечилась не по полису ОМС, а в частной клинике. На лекарства она потратила около 350 тысяч рублей. Одни сутки в реанимации на ИВЛ в клинике стоили 150 тысяч рублей, Бабкина находилась в реанимации больше недели — это чуть больше миллиона рублей. Сутки в обычной палате стоили 50 тысяч рублей. Общая сумма за всё время пребывания в больнице составила около 2 млн рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Надежда Бабкина собирается переосмыслить свою жизнь после перенесённого заболевания. Пережитая ситуация заставила её о многом задуматься, говорит певица. К тому же, поделилась откровениями 70-летняя певица, у её сына есть своя история спасения, и всё происходящее, по её мнению, это знаки, предупреждение.