Пелагея растрогала подписчиков снимком с дочкой в купальнике

Поля с Тосей отдохнули, набрались хороших энергий. Сегодня они пригодятся, — подписала снимок певица.
Поклонники артистки не скрывают, что обожают её трёхлетнюю дочь Таисию. Они всегда ждут, когда малышка появится в кадре. Фанаты отмечают, что девочке очень повезло с матерью, которая, несмотря на плотный график, старается как можно чаще быть рядом с дочкой.
«Боже мой! Как это трогательно!», «Красивые девочки», умилялись подписчики.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Пелагея проводит бархатный сезон вместе с дочерью Таисией в Турции. Как проходит их отпуск, певица показала в Instagram.