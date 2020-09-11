Пелагея растрогала подписчиков снимком с дочкой в купальнике

https://static.news.ru/photo/6767480c-f4b5-11ea-9414-fa163e074e61_660.jpg Пелагея Фото: Anton Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Пелагея опубликовала на своей странице в соцсетях фото с маленькой дочкой на отдыхе. Девочка в розовом купальнике с абстрактным рисунком сидит на коленях у мамы и нежно её целует.

Трогательная картина запечатлена на фоне восхитительного морского побережья и гор.

Поля с Тосей отдохнули, набрались хороших энергий. Сегодня они пригодятся, — подписала снимок певица.

Поклонники артистки не скрывают, что обожают её трёхлетнюю дочь Таисию. Они всегда ждут, когда малышка появится в кадре. Фанаты отмечают, что девочке очень повезло с матерью, которая, несмотря на плотный график, старается как можно чаще быть рядом с дочкой.

«Боже мой! Как это трогательно!», «Красивые девочки», умилялись подписчики.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Пелагея проводит бархатный сезон вместе с дочерью Таисией в Турции. Как проходит их отпуск, певица показала в Instagram.