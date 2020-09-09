Пелагея в белом платье-«лапше» снялась с дочкой на отдыхе в Турции

https://static.news.ru/photo/d39a4a1c-f260-11ea-aebe-fa163e074e61_660.jpg Пелагея Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пелагея проводит бархатный сезон вместе с дочерью Таисией в Турции. Как проходит их отпуск, певица показала в Instagram.

Мать и дочь наслаждаются солнцем, морем и отелем в сосновом бору на берегу моря. Пелагея уже похвалилась снимком, где пробует турецкий чай, популярный у местного населения. На одном из кадров певица стоит в облегающем белом платье-«лапше», которое выгодно подчёркивает её похудевшую фигуру.

@pelageya_insta

Дочь артистки стоит рядом в оранжевом платьице такого же цвета резинкой-цветком на голове. На фото девочка прижимается к маме.

Пользователей растрогал снимок с отдыха певицы. Они отметили, что артистка «постройнела и похорошела». «Красавицы девочки», написали в комментариях поклонники певицы.

Пелагея в этом году рассталась с мужем хоккеистом Иваном Телегиным после трёх лет брака. Артистка ограничила общение дочери с отцом на время самоизоляции из соображений безопасности. Спортсмену певица предложила общаться с ребёнком по видеосвязи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певицы Пелагея и Полина Гагарина объявили о создании совместного дуэта под названием «ПоПо». Это произошло на съёмках КВН в Светлогорске Калининградской области.