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Пелагея в белом платье-«лапше» снялась с дочкой на отдыхе в Турции

08:57, 09 сентября 2020
Пелагея Пелагея Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пелагея проводит бархатный сезон вместе с дочерью Таисией в Турции. Как проходит их отпуск, певица показала в Instagram.

Мать и дочь наслаждаются солнцем, морем и отелем в сосновом бору на берегу моря. Пелагея уже похвалилась снимком, где пробует турецкий чай, популярный у местного населения. На одном из кадров певица стоит в облегающем белом платье-«лапше», которое выгодно подчёркивает её похудевшую фигуру.

@pelageya_insta

Дочь артистки стоит рядом в оранжевом платьице такого же цвета резинкой-цветком на голове. На фото девочка прижимается к маме.

Пользователей растрогал снимок с отдыха певицы. Они отметили, что артистка «постройнела и похорошела». «Красавицы девочки», написали в комментариях поклонники певицы.

Пелагея в этом году рассталась с мужем хоккеистом Иваном Телегиным после трёх лет брака. Артистка ограничила общение дочери с отцом на время самоизоляции из соображений безопасности. Спортсмену певица предложила общаться с ребёнком по видеосвязи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певицы Пелагея и Полина Гагарина объявили о создании совместного дуэта под названием «ПоПо». Это произошло на съёмках КВН в Светлогорске Калининградской области.

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