Пелагея и Полина Гагарина создадут совместный дуэт

https://static.news.ru/photo/1261d782-eb3c-11ea-9273-fa163e074e61_660.jpg Полина Гагарина Фото: City News Moskva/Global Look Press

Певицы Пелагея и Полина Гагарина объявили о создании совместного дуэта под названием «ПоПо». Это произошло на съёмках КВН в Светлогорске Калининградской области.

Непонятно, была ли это шутка, но певицы сообщили, что скоро Россию «ждёт рождение новой группы». Объяснять артистки больше ничего не стали, сообщает радио KP.RU.

У певиц есть много общего. Они обе блондинки, обе вели шоу «Голос», обе недавно расстались с мужьями. Пелагея разводится с хоккеистом Иваном Телегиным, Полина Гагарина — с фотографом Дмитрием Исхаковым. Вполне возможно, что артистки решили поддержать друг друга в это нелёгкое для них время.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская певица Пелагея не будет запрещать форварду московского хоккейного клуба ЦСКА Ивану Телегину общаться с их дочерью, заявил адвокат артистки Филипп Рябченко. Пелагея и Телегин больше не встречаются лично, их общение происходит исключительно через адвокатов.