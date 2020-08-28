Пелагея и Полина Гагарина создадут совместный дуэт

Пелагея и Полина Гагарина создадут совместный дуэтПелагея и Полина Гагарина создадут совместный дуэт
Певицы Пелагея и Полина Гагарина объявили о создании совместного дуэта под названием «ПоПо». Это произошло на съёмках КВН в Светлогорске Калининградской области.
Непонятно, была ли это шутка, но певицы сообщили, что скоро Россию «ждёт рождение новой группы». Объяснять артистки больше ничего не стали,
У певиц есть много общего. Они обе блондинки, обе вели шоу «Голос», обе недавно расстались с мужьями. Пелагея разводится с хоккеистом Иваном Телегиным, Полина Гагарина — с фотографом Дмитрием Исхаковым. Вполне возможно, что артистки решили поддержать друг друга в это нелёгкое для них время.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российская певица Пелагея не будет запрещать форварду московского хоккейного клуба ЦСКА Ивану Телегину общаться с их дочерью, заявил адвокат артистки Филипп Рябченко. Пелагея и Телегин больше не встречаются лично, их общение происходит исключительно через адвокатов.
Добавьте наши новости в избранные источники