Панин попал в вытрезвитель Эстонии из публичного дома: фото актера-дебошира

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алексей Панин

Российский актер Алексей Панин признался, что действительно был задержан в Таллине. По информации СМИ, в эстонский вытрезвитель уехавший из России артист попал вскоре после посещения публичного дома.

По словам самого Панина, в публичный дом он пришел не за интимными услугами, а с целью приобретения алкоголя, так как продажа спиртного в Эстонии в ночное время запрещена. Актер заявил, что он «точно не дебоширил», однако «получился бытовой конфликт».

Алексей Панин пожаловался на неприветливое поведение персонала и признался, что использовал нецензурные выражения в общении с сотрудниками публичного дома. После этого была вызвана полиция, и россиянина увезли в местный вытрезвитель.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила NEWS.ru, что если Панина депортируют в Россию после задержания в Эстонии, в его отношении будет возбуждено уголовное дело после всех высказываний о РФ. По словам парламентария, актеру может грозить реальный срок. В мае Панин был объявлен в федеральный розыск. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма.

Фото актера Алексея Панина — в галерее NEWS.ru.