Отец Фриске остался потрясён исполнением песни дочери на шоу «Суперстар»

https://static.news.ru/photo/37f519cc-3804-11eb-9c0b-fa163e074e61_660.jpg Жанна Фриске Фото: Ruslan Roschupkin/Russian Look/Global Look Press

Отец Жанны Фриске не смог сдержать эмоций, услышав песню дочери в исполнении Алисы Мон на шоу «Суперстар» на телеканале НТВ . Певица выбрала самую известную композицию артистки и потрясла исполнением не только зрителей, но и жюри, создав впечатление присутствия Жанны Фриске на концерте.

По словам Алисы Мон, она долго думала, какую именно песню ей выбрать, чтобы победить в шоу. Накануне, как рассказывает певица, она даже увидела сон, в котором Жанна Фриске приснилась ей в красном брючном костюме.

Я посмотрела в соннике и увидела, что если во сне к тебе приходит ушедший из жизни человек в красном наряде, это значит, что он тебя благословляет, — объяснила свой выбор артистка.

Алиса Мон для выступления выбрала песню «Ла-ла-ла», восхитив исполнением зрителей. Кульминацией номера стали демонстрировавшиеся на экране кадры ушедшей из жизни певицы на словах хита «я скучаю по тебе».

Как признался Владимир Фриске, в какой-то момент он ощутил присутствие звёздной дочери на сцене, что подтвердили и члены жюри, которые тоже не смогли сдержать эмоций. Музыкальный критик Сергей Соседов объяснил это тем, что в какой-то момент реально увидел на сцене Жанну Фриске, и назвал верхом артистизма то, что Алиса Мон ради номера «убрала» из песни собственные особенности голоса. А сидевшая в жюри Maruv в какой-то момент встала с кресла и принялась подтанцовывать российской звезде 90-х.

В итоге Алиса Мон стала финалисткой шоу на очередном этапе шоу «Суперстар», хотя по итогам всех конкурсов в шоу лидирует певец Богдан Титомир.

Ранее NEWS.ru сообщал, что каждый выпуск программы будет посвящён определённой программе и будет носить говорящие названия: «Хит со звездой», «Современный хит», «Шлягер на все времена» и другие.