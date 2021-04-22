«Опять вместе?»: Брэдли Купер сфотографировал Ирину Шейк с дочерью

Модель Ирина Шейк поделилась первым снимком со своей дочерью Леей. Вместе их сфотографировал актёр Брэдли Купер, и поклонники заподозрили, что они опять начали встречаться.
Звезда выложила фото в Instagram. На нём она позирует в чёрной шубе, коротком топе и бежевых туфлях. При этом модель держит за руки дочь, которая не попала в кадр полностью.
Это значит, что вы опять вместе? — поинтересовалась одна из подписчиц.
Другие пользователи поддержали знаменитостей, которые даже после разрыва сохраняют хорошие отношения.
Ранее сообщалось, что Шейк и Купер решили с детства приучить дочь Лею к тому, что она является наследницей двух культур. Несмотря на расставание, оба родителя оказались солидарны в вопросах воспитания и отдали девочку на курсы русского языка в одну из нью-йоркских школ.