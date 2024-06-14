«Она его не отпустила»: почему Муцениеце и Прилучный продолжают «воевать»

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Накануне актриса Агата Муцениеце публично попросила своего бывшего супруга Павла Прилучного взять на себя ответственность и начать финансово поддерживать своих наследников. Почему продолжается конфликт между экс-возлюбленными?

Что Муцениеце сказала в обращении

К экс-возлюбленному и его нынешней супруге Зепюр Брутян актриса обратилась в свежем видео в своем YouTube-блоге. Девушка отметила увеличение расходов, включая судебные издержки.

«Хороший человек мой бывший муж, хороший, классный парень. Проиграл суд, и нет, чтобы с достоинством это принять, что надо действительно помогать своим собственным детям. Чтобы было честно, что взрослые тратят на своих же детей, которых они когда-то родили, несли за них ответственность и обеспечивали им достойный уровень жизни. Больше ничего не надо. Живи счастливо, наслаждайся, я вижу, как у вас все хорошо с вашей замечательной супругой. Ну пупсики», — сказала актриса.

Муцениеце также отметила, что никогда бы не довела до суда такие вещи, будь она мужчиной.

Победительница 16-го сезона мистического шоу «Битва экстрасенсов» Виктория Райдос в премьерном выпуске нового сезона популярного Rutube-шоу «Злые языки» заявила, что Муцениеце до сих пор не отпустила бывшего мужа, в браке с которым родила двоих детей. Экстрасенс пришла к такому выводу, разложив карты на отношения экс-супругов.

Райдос завоевала большую популярность, победив в 16-м сезоне шоу «Битва экстрасенсов». Уже в статусе победительницы ведьма приняла участие в проекте «Экстрасенсы ведут расследование». Ведущие шоу не отказали себе в удовольствии попросить Райдос погадать на картах. В качестве объекта гадания была выбрана актриса Агата Муцениеце.

«Он уже в других отношениях, но у них была попытка восстановиться, было общение, но это все, к сожалению, быстро закончилось. С ее стороны есть надежда на восстановление. Я думаю, что больше она его не отпустила, нежели чем он», — сказала Райдос.

На шоу Райдос не избегала острых вопросов и скандальных тем. Виктория откровенно рассказала о романе Муцениеце с Никитой Кологривым, раскрыла тайны своей личной жизни и пролила свет на конфликты среди экстрасенсов.

Что известно о судебных разборках между Муцениеце и Прилучным

В апреле Агата Муцениеце прервала молчание по поводу суда с Прилучным, касающегося вопроса алиментов на содержание их общих детей.

Актриса не стала скрывать радости от выигранного суда. Артист, который, по информации СМИ, получает за один съемочный день 500 тысяч рублей, до недавнего времени платил на содержание Мии и Тимофея 200 тысяч в месяц. В начале 2024 года Муцениеце решила пойти в суд, чтобы добиться увеличения суммы выплат.

«Прерву свое молчание. Скажу только одно, 24.04.24 мы с адвокатом выиграли суд! Красивая дата, красивая победа! Но, конечно, радостного мало, потому что в целом — это стыдно, что надо судиться за то, чтобы человек помогал финансово своим детям. Стыдно, что люди все время кричат о том, что просто все завидуют их счастью, и вступают в судебный процесс третьим лицом (напоминаю, чтобы не дать денег детям). А вообще — это ужасающая тенденция в нашей стране, что мужчины после развода просто скидывают все на плечи матерей и финансово, и морально!» — написала Муцениеце в личном блоге.

Судя по всему, третье лицо, о котором говорит Агата, это нынешняя супруга актера Зепюр Брутян. Она не раз отмечала в соцсетях, что все нападки со стороны экс-жены Павла и ее поклонников — это не что иное, как зависть. А про действия Муцениеце говорит: «Пять лет смотрят спектакль одного актера».

Позднее Прилучный обжаловал решение Головинского суда Москвы, который удовлетворил иск его бывшей жены. Представитель суда подтвердил эту информацию. Там отметили, что ответчик посчитал вердикт инстанции незаконным и необоснованным.

«Зарегистрирована апелляционная жалоба Прилучного П. В.», — сказано в картотеке суда.

В мае звезда сериала «Мажор» подал иск к Муцениеце. Сообщается, что претензия артиста связана с «осуществлением несовершеннолетними детьми своих прав». Подробности иска не комментируются, потому что в нем «затрагиваются права детей».

«Зарегистрирован иск Прилучного П. В. к Прилучной А. Категория дела: споры, связанные с осуществлением несовершеннолетними своих прав», — сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы.

Почему звезды развелись

Коллеги по сериалу «Закрытая школа» поженились в 2011 году, спустя два года у них появился сын Тимофей, а еще через три года — дочь Мия.

Артисты прожили вместе девять лет. В 2020 году Муцениеце сообщила о разводе.

«Мы написали красивую историю любви! Да и вообще. Полный провал, фиаско, крах надежд, картинки с рекламы хлопьев, вся мудрость под сомнением, есть ли любовь?» — написала она в соцсетях.

Прилучный и Муцениеце продолжили жить под одной крышей в элитном загородном поселке после расставания до середины весны, пока не случился очередной скандал. Тогда артистка обвинила бывшего мужа в побоях и заявила, что он выгнал их с детьми из дома. Также знаменитость утверждала, что ее экс-возлюбленный «ушел в запой».

Спустя время она призналась, что ее «женские обиды» прошли. Дети актеров после развода остались жить с Муцениеце, однако Прилучный забирает их по выходным.

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