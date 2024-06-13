«Фильма было мало»: в РФ снимут сериал о группе «Иванушки International»

Фото: «Атмосфера кино»

Кадр из фильма «Тур с Иванушками»

Незадолго до премьеры фильма «Тур с Иванушками» СМИ сообщили о планах снять сериал о группе «Иванушки International». Кто займется производством ленты, кто сыграет главных героев, нравится ли эта идея россиянам?

Что за сериал снимут об «Иванушках International»

На презентации фильма «Тур с Иванушками», который выходит в широкий прокат 20 июня, группа сообщила, что в разработке находится сериал о коллективе. По словам Андрея Григорьева-Апполонова, проект рассчитан на три сезона.

«Сейчас обсуждается сериал, где будут играть „Иванушек“ молодые актеры. Становление группы, начиная с 1994-го и уже до появления в группе Кирилла Туриченко. Три сезона намечено. Делюсь маленьким секретом», — поделился Рыжий из «Иванушек».

В центре сюжета будет история становления коллектива. Шоураннеры планируют показать жизнь группы от момента создания до появления в составе нового солиста Кирилла Туриченко. Участников группы сыграют профессиональные актеры, а не сами музыканты. Точный состав исполнителей главных ролей не раскрывается.

В следующем году коллектив намерен гастролировать с туром «25 тополиных лет». По словам Игоря Матвиенко, съемки ленты могут совпасть с этим событием.

«Если так действительно получится, будет просто идеально. Но фильм мы планируем снять в любом случае», — сказал музыкант.

Фото: «Атмосфера кино» Кадр из фильма «Тур с Иванушками»

Понравилась ли россиянам идея сериала об «Иванушках»

Идею съемок многосерийной ленты встретили неоднозначно. Часть пользователей была рада подробнее узнать о жизни и становлении музыкантов. Преданные поклонники с нетерпением ждут возможности окунуться в атмосферу гастролей и творческой жизни «Иванушек International» в новом формате. Пользователи отмечают, что сериал несомненно станет настоящим подарком для всех любителей группы.

Однако некоторые считают, что россиянам хватит и фильма «Тур с Иванушками». В комментариях к новостям о сериале люди недоумевают, зачем снимать сериал о коллективе.

«Фильма было мало, давайте еще сериал, полнометражку на четыре часа и документалку снимем!» — иронизирует пользовательница Сети XxXx.

«Скоро фильм про Иванушек выходит в прокат, зачем ещё и сериал?» — интересуется Кристина Васильева.

«Зачем? Кому это надо?» — возмутилась пользовательница Дзен ***ЛВ.

«Великая группа, перевернувшая музыкальный мир. Это был сарказм», — ответила ей Татьяна Понкратова.

Фото: «Атмосфера кино» Кадр из фильма «Тур с Иванушками»

О чем фильм «Тур с Иванушками»

20 июня состоится премьера фильма «Тур с Иванушками». Главные героини ленты — это три подруги, которые в детстве были фанатками группы «Иванушки International». В самом начале картины зрителей ждет короткое путешествие в 1996 год, когда женщинам было по 15 лет, однако затем сюжет вернет аудиторию в 2023 год.

Поклонницы музыкантов выросли и устроились в жизни, однако внезапно поняли, что никогда не совершали ни одного безумного поступка. Героини комедии решают исполнить свою детскую мечту и поехать в тур за «Иванушками» по югу России. Девушки рассчитывают, что наконец-то смогут отвлечься от всех проблем. Некоторым из них даже удается испытать давно забытое чувство влюбленности. Например, героиня Агаты Муцениеце будет доводить до инфаркта байкера, которого сыграл Роман Маякин.

В картине прозвучит более 15 хитов «Иванушек International», среди которых композиции «Небо», «Тучи», «Колечко», «Капелька света», «Где-то», «Кукла», «Реви», «Беги, беги», «Тополиный пух» и многие другие.

Главные роли в киноленте исполняют Агата Муцениеце, Анна Пескова, Ольга Сухарева и Александрина Олексюк, сыгравшая дочь героини Муцениеце. Актрисы признались, что искренне любят участников группы «Иванушки International» и их творчество. Кроме того, артистки дружат за пределами съемочной площадки.

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