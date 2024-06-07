Кустурица снимет фильм о казаках? Что он хочет снять на Кубани

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Эмир Кустурица

Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица снимет фильм о русском народе на Кубани. Что это будет за картина, когда выйдет в прокат?

Что за фильм снимет Кустурица о России

В рамках Петербургского международного экономического форума сербский кинорежиссер встретился с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Главной темой беседы стало возможное сотрудничество в сфере кинопроизводства.

Кустурица поделился на встрече с Кондратьевым своими планами снять фильм на Кубани. По словам кинематографиста, лента будет посвящена русской идентичности.

«Последние 20 лет я работал на Западе и никогда не видел такого гостеприимства, как в России. На Кубани красивая природа, много солнца, открытые, добрые люди. О них я хочу рассказать. Уже есть сценарий. Фильм будет об идентичности русского народа»,— подчеркнул Кустурица.

Режиссер планирует посетить Кубань уже в октябре. Осенью кинематографист намерен начать подготовку к съемкам. Кондратьев заверил, что регион окажет всю необходимую поддержку съемочной группе Кустурицы.

Какие фильмы уже снимали на Кубани

Во время встречи с Кустурицей Кондратьев отметил, что Краснодарский край — популярная съемочная площадка. Он подчеркнул, что регион имеет богатую историю кинопроизводства.

Еще в советские годы регион неоднократно становился съемочной площадкой. В 1956 году вышел фильм «Старик Хоттабыч». На кадры сказочной ленты попал тогда еще новый санаторий имени Орджоникидзе в Сочи. Также в Сочи снимали знаменитый «Полосатый рейс». На кадры попал пляж санатория Совета министров СССР.

Не менее известная «Бриллиантовая рука» частично снималась также в Сочи и Туапсе. В ленте засветился Морской вокзал, на экране ставшим портом, из которого Горбунков отправляется в путешествие на белоснежном корабле «Михаил Светлов». В 2010 году на курорте появился бронзовый памятник героям комедии. Композиция воспроизводит сцену прощания Горбункова, отправляющегося в зарубежный круиз, со своей семьей.

Фото: Global Look Press Юрий Никулин и Андрей Миронов в картине «Бриллиантовая рука»

Трогательную историю о первой любви «В моей смерти прошу винить Клаву К.» снимали в самом центре Краснодара. Герои драмы прогуливались около Дома книги и здания нынешней администрации края, а также по Кубанской набережной.

В Краснодарском крае действительно сняли немало работ за прошедшие несколько лет. Центр Краснодара, например, стал площадкой для съемок фильмов «Старшая дочь» и «Семейный бюджет». Кроме того, локации столицы региона появлялись в сериале-антиутопии «Два холма», где, например снимались сцены в парке «Краснодар» («Парк Галицкого»). На кадрах можно увидеть арт-объект парка «Перевернутая капля», амфитеатр, место с карпами и другие открытые локации.

На кадрах «Старшей дочери» можно увидеть Кубанскую набережную в районе Тургеневского моста, Городской сад, филармонию им. Пономаренко и некоторые улицы и дворы города. Узнаваемыми местами съемок «Семейного бюджета» стали Главная городская площадь напротив Академического театра драмы им. Горького, органный зал, памятник Екатерине II, Городской сад и парк «Краснодар».

В июне 2014 года юг Ростовской области, относящийся к Кубани, стал съемочной площадкой для сериала «Тихий Дон» о казачьей семье Мелеховых и жителях хутора Татарский Вешенской станицы. Ленту снимали на обоих берегах Дона в станице Еланской (подворье Кошевого, подворье Мохова, станичное управление и казачьи подворья), в степи недалеко от станицы (хутор Татарский) и на хуторе Малый Громчонок (подворье Мелеховых, Астаховых).

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