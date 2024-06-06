Куценко в «Непослушниках», Миллер в «Варшаве'21»: что смотреть на неделе

Фото: Пресс-служба «Глобал Фильм Дистрибьюшн»

Кадр со съемок фильма «Непослушники»

С 6 по 13 июня в кино выходят продолжение российской франшизы «Непослушники» и мультфильм «Последний дракон». На платформах стартуют политический сериал «Варшава'21», триллер «Презумпция невиновности» и комедия «Ткачевы на связи». Каждый четверг NEWS.ru рассказывает о главных премьерах недели.

«Непослушники»

Премьера: 6 июня.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Виктор Хориняк, Гоша Куценко, Юрий Кузнецов, Сергей Селин, Олег Васильков, Екатерина Новокрещенова, Никита Конкин, Алиса Клагиш, Федор Скальский.

Зачем смотреть: продолжение успешной франшизы с Гошей Куценко и Юрием Кузнецовым от режиссера Владимира Котта.

Зрители вновь увидят знакомых героев, однако теперь их жизнь кардинально изменилась. Дима (Виктор Хориняк) уже не Димонстр. Бывший блогер трудится менеджером по продажам в автосалоне. А Саша Черный (Гоша Куценко) — добропорядочный монах в тихой обители у отца Анатолия.

Спокойствие нарушают четыре детдомовских «непослушника» — два брата и две сестры. Ранее они промышляли кражами и побегами из учреждения, где жили. Следователь не захотел им ломать жизни и привез детей к отцу Анатолию, у которого уже однажды получилось перевоспитать Димонстра и Черного.

«Последний дракон»

Премьера: 30 мая.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Наоми Янг, Мэйалини Гриффитс, Билл Найи, Энтони Хауэлл, Билл Бэйли, Брендан Койл.

Зачем смотреть: мультфильм об опасных приключениях отважной девочки и говорящего дракона.

В центре сюжета — говорящие драконы, когда-то жившие в симбиозе с людьми. Теперь их существование под угрозой, и только смелая девочка может спасти магических созданий. Ее ждет опасное путешествие сквозь самые магические и удивительные уголки Древнего Китая.

«Последний дракон» — это испано-китайский мультфильм по мотивам фэнтезийной книги австралийской писательницы Кэрол Уилкинсон. Одну из ролей в анимационной ленте озвучил Билл Найи.

«Варшава'21»

Премьера: 10 июня.

Где смотреть: Okko.

В ролях: Дмитрий Миллер, Андрей Ильин, Анатолий Котенев, Константин Крюков, Юрий Беляев, Наталия Вдовина, Валерия Шкирандо.

Зачем смотреть: политический детектив о российских дипломатах, защищающих интересы страны в условиях геополитического кризиса.

В ходе предвыборной кампании в Польше происходит резонансное убийство известного журналиста Козельского. Местные телеканалы обвиняют Россию во вмешательстве во внутренние дела страны с целью поддержки силезских сепаратистов и дестабилизации обстановки.

В качестве доказательства они используют аудиозапись разговора российского посла Конобеева и одного из кандидатов в президенты Домбровского, якобы отправленную с почты убитого журналиста. Из-за этого разгорается большой геополитический скандал, который может нанести серьезный ущерб интересам страны.

Спасать ситуацию поручают кризисному дипломату Вячеславу Васильеву. Он должен доказать, что обвинения в адрес Москвы не имеют оснований. Хотя события сериала вымышлены, история похожа на политические настроения 2024 года.

«Презумпция невиновности»

Премьера: 12 июня.

Где смотреть: Apple TV+.

В ролях: Джейк Джилленхол, Роберта Бэссин, Тейт Берчмор, Руми Кингстон Сауфвик.

Зачем смотреть: шестисерийный детективный триллер по мотивам одноименного романа Скотта Туроу об успешном помощнике прокурора, для которого интрижка с ассистенткой закончилась обвинением в убийстве.

Сериал расскажет историю помощника прокурора Расти Сэбича. Он сделал отличную карьеру на службе, но личная жизнь оставляет желать лучшего. Отношения Расти и его супруги стали угнетающими и натянутыми, поэтому он закрутил роман с молодой ассистенткой Кэролайн.

Неожиданно девушку убивают, и Расти может оказаться в числе подозреваемых. Он старается использовать все свои знания и опыт, чтобы запутать следствие и убрать себя из материалов дела. Однако когда об их романе становится известно, прокуратура начинает охоту за своим бывшим сотрудником.

В 1990 году роман Скотта Туроу уже экранизировали. В главных ролях были Харрисон Форд и Рауль Хулиа. Режиссерами новой версии стали Анне Севитски («Черное зеркало»), «Очень британский скандал») и Грег Яйтанс («Дом дракона», «Доктор Хаус»).

«Ткачевы на связи»

Премьера: 10 июня.

Где смотреть: ТНТ.

В ролях: Марина Васильева, Максим Лагашкин, Инга Оболдина, Андрей Федорцов, Никита Павленко, Дарья Руденок, Артур Бесчастный.

Зачем смотреть: комедия о девушке, которая боится показать родственникам своего избранника.

Сериал рассказывает историю Наташи. Она родилась и выросла в Екатеринбурге. Но спустя время переехала в Москву за новой жизнью. В столице Наташа быстро нашла работу и наладила личную жизнь. Но ее избранник не только старше девушки, но и является известным артистом. Поэтому героиня боится знакомить его с родственниками.

Родители Наташи готовятся к бракоразводному процессу и со скандалом делят имущество, а ее сестра бросает городскую жизнь и вместе с семьей уезжает в глушь. Все герои регулярно созваниваются, чтобы поделиться новостями каждого прожитого дня. Но сохранить теплые отношения в семье на большом расстоянии становится все сложнее.

Режиссером стал Дмитрий Булейко, для которого эта многосерийная комедия стала дебютной.

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