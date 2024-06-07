Русский ответ «Барби»: что за картину анонсировал «Союзмультфильм»

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В «Союзмультфильме» заявили, что в России могут снять ответ фильму «Барби» и продуктам Disney. Что об этом известно, какие еще западные проекты могут адаптировать в РФ?

Что известно о русском ответе «Барби»

Председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит в Северной столице с 5 по 8 июня, сообщила, что в России могут снять свой ответ лентам о диснеевских принцессах и фильму «Барби».

По словам Слащевой, которые приводит корреспондент NEWS.ru, в конце 2023 года студия выпустила короткометражный анимационный фильм «Принцессы: сказочный голос», в котором объединила женские персонажи из разных популярных лент «Союзмультфильма».

В частности, там можно было увидеть принцессу из «Бременских музыкантов» и Забаву из «Летучего корабля». Как подчеркнула Слащева, в «Газпром-Медиа» заинтересовались выпуском киноверсии про вселенную, в которой все женские персонажи из этих картин пересекаются.

«Там сказали, что это наш ответ „Барби“, мы должны сделать настоящий полнометражный фильм про своих принцесс с красивыми нарядами», — рассказала она.

Других подробностей российского ответа «Барби» и проектам Disney пока не приводится.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Юлиана Слащева

О чем фильм «Барби»

Мировая премьера «Барби» состоялась в Лос-Анджелесе 9 июля 2023 года, а выход в широкий прокат в США — 21 июля. Лента получила признание критиков за режиссуру, дизайн, костюмы, музыку, актерскую игру и поднятые темы. Фильм собрал в мировом прокате более $1,446 млрд, став самой прибыльной картиной 2023 года. Также лента стала самым успешным фильмом Warner Bros. и 14-м самым кассовым всех времен.

«Самая обыкновенная стереотипная Барби живет в великолепном розовом Барбиленде, каждый ее день идеален. Она меняет наряды, загорает на пляже, проводит время с другими Барби, день заканчивается шумной вечеринкой с танцами, и в этой позитивной кутерьме с блестками влюбленный Кен — всего лишь приложение к Барби. Однажды куклу посещают мысли о смерти, и ее сделанные под туфли с каблуками ноги вдруг становятся плоскими. Чтобы разобраться в происходящем и вернуть привычный пластмассовый мир, Барби придется отправиться в мир реальный и найти там свою девочку-хозяйку. За ней увязывается не мыслящий жизни без своего кумира Кен», — гласит описание фильма на портале «Кинопоиск».

Главные роли — Барби и Кена — исполнили Марго Робби и Райан Гослинг. Также в фильме сыграли Америка Феррера, Кейт Маккиннон, Исса Рэй, Реа Перлман и Уилл Феррелл. Режиссером ленты выступила Грета Гервиг.

Фильм «Барби» получил восемь номинаций на премию «Оскар», победив в категории «Лучшая песня». Кроме того, картина стала обладателем «Золотого глобуса» в номинации «Лучшая песня» и спецприза за достижения в кинопрокате.

Фото: Warner Bros./Keystone Press Agency/Global Look Press Райан Гослинг и Марго Робби в фильме «Барби»

Что известно о «русском Marvel»

Ранее Юлиана Слащева рассказала, что «Союзмультфильм» и писатель Сергей Лукьяненко совместно разрабатывают медиафраншизу о русских супергероях. Предварительное название проекта — «Орден Алой звезды», передавал корреспондент NEWS.ru.

Планируется, что создатели франшизы дадут новую жизнь таким персонажам русских произведений, как Левша, Аэлита и Ихтиандр. По словам представителя «Союзмультфильма», на основе этой вселенной возможна разработка новых книг, фильмов, анимации и компьютерных игр.

«Мы видим в нашем проекте большой потенциал. Создана целая вселенная со своей историей, героями и их характерами, системой координат, различными сюжетными линиями, при этом за основу были взяты образы, которые уже стали архетипами в российской истории, культуре, науке, литературе», — пояснила Слащева.

Кинокритик Александр Шпагин в беседе с NEWS.ru отметил, что такой проект может получиться «веселым и ярким винегретом». При этом, по его словам, подобные попытки уже предпринимались.

«Полагаю, фишка нового проекта заключается в том, чтобы совместить совсем не сочетаемых героев вместе. Возможно, каждая серия франшизы будет посвящена новому герою. Но если они все будут задействованы разом, на это будет любопытно посмотреть. С другой стороны, есть ощущение, что это будет какая-то дурка», — добавил эксперт.

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