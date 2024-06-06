«Это дурка»: нужна ли России своя киновселенная о супергероях?

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6 июня стало известно, что в России работают над медиафраншизой с русскими супергероями. Что это будет, каково мнение киноведов и критиков о потенциальной российской киновселенной с отечественными супергероями?

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Председатель Совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева рассказала, что студия совместно с онлайн-кинотеатром Okko и писателями-фантастами Сергеем Лукьяненко и Сергеем Волковым занимается разработкой медиафраншизы с русскими супергероями. Рабочим названием будущей франшизы стало «Орден Алой звезды».

«Мы видим в нашем проекте большой потенциал. Создана целая вселенная со своей историей, героями и их характерами, системой координат, различными сюжетными линиями, при этом за основу были взяты образы, которые уже стали архетипами в российской истории, культуре, науке, литературе. В результате художественного переосмысления они были наделены новыми характерными чертами и смыслами», — сказала Слащева на Петербургском международном экономическом форуме.

Она добавила, что медиафраншиза станет масштабным проектом, в котором можно будет встретить знаменитых отечественных ученых, исследователей, фольклорные и анимационные образы, в том числе Левшу, Аэлиту, Василису, Семена Дежнева, инженера Гарина, Ихтиандра и других. Слащева отметила, что разрабатываемая вселенная основана на героях русских писателей-фантастов, в том числе Александра Беляева и Алексея Толстого. Ожидается, что на основе созданной вселенной начнется разработка новых литературных произведений, игровых фильмов, анимационных лент, компьютерных игр, лицензионной продукции и так далее.

Ждут ли «Орден Алой звезды» в России

У кинокритика Александра Шпагина есть ощущение, что вместо франшизы «будет какая-то дурка». По его словам, попытки соединить несочетаемое предпринимались еще в 1970-е, однако затея провалилась.

«Помнится, в 1973 году пытались создать подобный проект — очень коммерческий и очень дорогой мюзикл. В нем должны были сниматься всевозможные звезды, включая Раневскую. Эта фантасмагория так и не состоялась. Но интересен факт, что попытки соединить несоединимое и создать веселый, яркий винегрет уже предпринимались», — отметил критик в беседе с NEWS.ru.

Вместе с тем Шпагин не исключил, что медиафраншиза может выйти забавной.

«Мне внушает доверие Сергей Лукьяненко, у него с мозгами все четко. <...> В качестве примеров для супергероев кинокомпания приводит и Левшу, и Семена Дежнева с инженером Гариным, и Ихтиандра, и складывается впечатление, что для нового проекта были собраны все, кто в голову пришел. Возможно, это выйдет забавным», — считает критик.

Он добавил, что сейчас наблюдается подъем отечественного кино. Кроме того, по словам Шпагина, тема с супергероями не теряет популярности, поэтому появление медиафраншизы нужно и актуально.

«Вспомним, какой успех и популярность получили мультсериалы про трех богатырей, отвратительных, на мой взгляд, Иванов-царевичей и Серых Волков. Кринжово были сделаны, по моему мнению, но народу страшно нравилось. Выходил эдакий российский „Дисней“. Сейчас, видимо, создатели вновь хотят вернуться к исконно народным началам и памяти поколений. Полагаю, фишка нового проекта заключается в том, чтобы совместить совсем не сочетаемых героев вместе. Возможно, каждая серия франшизы будет посвящена новому герою. Но если они все будут задействованы разом, на это будет любопытно посмотреть», — подытожил эксперт.

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