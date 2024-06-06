«Веселый винегрет»: кинокритик об идее Лукьяненко создать «русский Marvel» Кинокритик Шпагин назвал забавной идеей создать франшизу о русских супергероях

Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

Александр Шпагин

Идея кинокомпании «Союзмультфильм» и писателя Сергея Лукьяненко создать франшизу о русских супергероях наподобие Marvel забавная, считает кинокритик Александр Шпагин. В разговоре с NEWS.ru эксперт выразил мнение, что может получиться «веселый и яркий винегрет». При этом, по его словам, подобные попытки уже предпринимались.

Возможно, это выйдет забавным. Не будем забывать, что у нас сейчас наблюдается подъем отечественного кино. И тема с супергероями достаточно популярна. Интересен факт, что попытки соединить несоединимое, и создать веселый, яркий винегрет уже предпринимались. Посмотрим, какая реализация будет сейчас. Мне внушает доверие Сергей Лукьяненко, у него с мозгами все четко, — уточнил кинокритик.

Шпагин напомнил, что мультсериалы про трех богатырей, Иван Царевичей и Серых Волков пользовались успехом. При этом кинокритик отметил, что, по его мнению, мультфильмы были сделаны «кринжово», но нравились зрителю. Он предположил, что создатели захотели вновь вернуться к исконно-народным образам.

Полагаю, фишка нового проекта заключается в том, чтобы совместить совсем несочетаемых героев вместе. Возможно, каждая серия франшизы будет посвящена новому герою. Но если они все будут задействованы разом, на это будет любопытно посмотреть. С другой стороны, есть ощущение, что это будет какая-то дурка, — добавил эксперт.

Ранее стало известно, что «Союзмультфильм» и Лукьяненко совместно разрабатывают медиафраншизу о русских супергероях. Предварительное название проекта — «Орден Алой звезды». Новую жизнь дадут таким персонажам русских произведений, как Левша, Аэлита и Ихтиандр.