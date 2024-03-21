Звезда «Барби» Марго Робби решила экранизировать популярную игру Компания Марго Робби подарит фанатам The Sims экранизацию игры

Фото: IMAGO/DARREN ENGLAND/Global Look Press

Марго Робби

Компания звезды Голливуда Марго Робби LuckyChap создаст фильм, в основу которого ляжет компьютерная игра The Sims. Об этом сообщил портал The Hollywood Reporter.

Как отмечается, участие в воплощении идеи примут издатели игры Electronic Arts и продюсеры из Vertigo Entertainment. Работу над сценарием доверят режиссеру Кейт Херрон, которая также работала над первым сезоном «Локи».

Попытку снять фильм по мотивам легендарной игры уже предпринимала студия 20th Century Fox в 2007 году. Сначала реализация проекта была сдвинута, в 2019 году от идеи решили отказаться из-за объединения с Disney.

Ранее сообщалось, что южнокорейская компания KRAFTON выпустит высокобюджетный аналог игр серии The Sims под названием inZOI. Новая игра в жанре «симулятор жизни» выйдет во второй половине 2024 года.

Депутат Госдумы Ярослав Нилов ранее заявил, что России необходим собственный аналог The Sims. По его словам, сегодня компьютерные игры являются одним из инструментов пропаганды. Предполагается, что игру можно будет использовать для популяризации традиционных духовно-нравственных ценностей.