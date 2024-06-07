«Союзмультфильм» анонсировал русский ответ «Барби» Слащева: в России могут выпустить фильм про принцесс из русских произведений

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Юлиана Слащева

В России могут снять свой ответ диснеевским принцессам и фильму «Барби», заявила председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева на полях ПМЭФ, ее слова приводит корреспондент NEWS.ru. Она напомнила, что в конце прошлого года студия выпустила короткометражный анимационный фильм «Принцессы: сказочный голос», в котором объединила женские персонажи из разных популярных лент студии.

В частности, там можно было увидеть принцессу из «Бременских музыкантов» и Забаву из «Летучего корабля». По ее словам, в «Газпром-Медиа» заинтересовались выпуском киноверсии про вселенную, в которой все женские персонажи из этих картин пересекаются.

Там сказали, что это наш ответ «Барби», мы должны сделать настоящий полнометражный фильм про своих принцесс с красивыми нарядами, — поделилась Слащева.

Ранее Слащева рассказывала, что «Союзмультфильм» и писатель Сергей Лукьяненко совместно разрабатывают медиафраншизу о русских супергероях. Предварительное название проекта — «Орден Алой звезды». Новую жизнь дадут таким персонажам отечественных произведений, как Левша, Аэлита и Ихтиандр. По словам представителя «Союзмультфильма», на основе этой вселенной возможна разработка новых книг, фильмов, анимации и компьютерных игр.