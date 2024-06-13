Звезда «Битвы экстрасенсов» раскрыла тайну отношений Муцениеце и Прилучного Райдос заявила, что Агата Муцениеце не отпустила Павла Прилучного

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Павел Прилучный и Агата Муцениеце

Актриса и телеведущая Агата Муцениеце до сих пор не отпустила бывшего мужа Павла Прилучного, в браке с которым родила двоих детей, заявила победительница 16-го сезона мистического шоу «Битва экстрасенсов» Виктория Райдос в премьерном выпуске нового сезона популярного RUTUBE-шоу «Злые языки». Экстрасенс пришла к такому выводу, разложив карты на отношения экс-супругов.

Райдос завоевала большую популярность, победив в 16-м сезоне шоу «Битва экстрасенсов». Уже в статусе победительницы ведьма приняла участие в проекте «Экстрасенсы ведут расследование». Ведущие шоу не отказали себе в удовольствии попросить Райдос погадать на картах. В качестве объекта гадания была выбрана актриса Агата Муцениеце.

Он уже в других отношениях, но у них была попытка восстановиться, было общение, но это все, к сожалению, быстро закончилось. С ее стороны есть надежда на восстановление. Я думаю, что больше она его не отпустила, нежели чем он, — сказала Райдос.

На шоу Райдос не избегала острых вопросов и скандальных тем. Виктория откровенно рассказала о романе Муцениеце с Никитой Кологривым, раскрыла тайны своей личной жизни и пролила свет на конфликты среди экстрасенсов.

Муцениеце ранее публично попросила Прилучного взять на себя ответственность и начать финансово поддерживать своих наследников. К экс-возлюбленному и его нынешней супруге Зепюр Брутян она обратилась в свежем видео в своем YouTube-блоге. Девушка отметила увеличение расходов, включая судебные издержки.