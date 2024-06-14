Отказ от пластики, развод, дружба и ссора с Ивлеевой: как живет Ида Галич

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогер и телеведущая Ида Галич в личном блоге порассуждала о красоте и об увеличении груди. Что известно о ее отношении к пластике, почему она поссорилась с Ивлеевой, как живет Галич?

Что блогер сказала о своей груди и комплексах

34-летняя звезда в личном Telegram-канале отметила, что подписчики часто задают ей вопрос: «Где грудь?». Фолловеры нередко советуют ей увеличить бюст.

«Вообще не понимаю, как я держусь и не сдаюсь под натиском „Ида, где грудь?!“ Удивительная выдержка! Как я тут-то не сломалась, не знаю. Все эти годы, пока я в медиа, не было ни одного фото и видео без подобного едкого комментария. Здесь хочется признаться в любви к своему серому веществу и сказать спасибо, что данный комплекс не надо побеждать, потому что общество мне его не навязало», — поделилась она.

Галич забеспокоилась о юных артистах, которые не могут так легко справиться с негативом.

«Видимо, в момент славы моя личность была уже сформирована! Молодой ум все же сильнее подвержен критике <...>. Может, поэтому так много именно совсем юных блогеров и артистов так легко себя перекраивают? Как отличить истинное желание от травмы?» — спросила она.

Также блогер раскрыла, что долгое время стеснялась своих рук. По ее словам, она все детство ходила в одежде с длинным рукавом.

«Боже. Если бы мне года два назад сказали, что я буду выходить в свет с открытыми руками, я бы никогда не поверила. Так горжусь собой, что поборола свой самый большой комплекс. Для кого-то это такие мелочи, а я всю жизнь с самого детства с длинным рукавом или в болеро! И здесь дело даже не в том, что я каждый день сейчас делаю упражнения для задней поверхности рук с помощью дивана. А в голове», — раскрыла Ида.

Почему поссорились Галич и Ивлеева

Галич и Анастасия Ивлеева вместе начинали творческий путь. Аудитория запомнила их как блогеров, которые снимали юмористические ролики для социальных сетей. И Галич, и Ивлееву быстро заметили и начали приглашать в разные проекты, но, несмотря на то что пути девушек начали расходиться, обе старались поддерживать отношения.

Кризисной точкой в дружбе звезд стала беременность и роды Галич в феврале 2020 года. Телеведущая погрузилась в заботу о ребенке, а Ивлеева сосредоточилась на карьере. Впоследствии начались конфликты, переросшие в конкуренцию.

«У тебя в жизни произошел скачок, понятный только тебе. Эти эмоции я не могу понять, а у тебя там целая жизнь, и она перевернулась и изменилась. Ты по-другому мыслишь, тебе хочется каких-то других вещей и ситуаций. Раньше у нас тоже была интересная жизнь: мы кутили, снимали, гуляли. Мне, наверно, было сложно перестроиться в подругу, которая понимает очень интимные, тихие и скромные времена, наставшие в твоей душе», — говорила Ивлеева в беседе с Галич на YouTube-шоу «Есть вопросики».

Галич не согласилась с бывшей подругой. Она напомнила, что та обещала ей быть рядом, однако не сдержала слова. Звезда объяснила, что у нее была «обида из разряда „ожидание vs реальность“», которая ее «сильно подкосила».

«Я не стала брать ответственность на себя, и мне было проще уйти из этих отношений», — считает Анастасия.

В начале 2023 года Ивлеева решила ответить на вопрос об отношениях с Галич. Блогер в одном из роликов на своем YouTube-канале подчеркнула, что теперь ее с телеведущей связывают только воспоминания.

«Конечно, иногда, когда Ида отвечает на вопросы своих подписчиков в соцсетях, мне кажется, что она „дает лишнего“. Я никакого негатива не испытываю, но вряд ли у нас будет что-то общее дальше», — заявила Ивлеева.

После этого Галич отметила, что бывшая подруга «лукавит», когда говорит, что та «жестит», ведь обе знают, что Ида отвечает «супераккуратно и только про свои эмоции и прожитый опыт».

«Если бы я хотела именно „жестить“, я бы писала о более актуальных темах, которые вот уже полгода смакует вся Москва», — сказала блогер, не уточнив, о чем именно идет речь.

Галич признавалась, что была разочарована тоном и манерой подачи, к которым Ивлеева прибегла в своем видео. Возможно, это разочарование и заставило Галич сделать резкое заявление.

«То, что мы никогда не будем друзьями, — это 100%. У друзей не принято воровать контент», — отрезала она.

Что Галич сказала о вечеринке Ивлеевой

Телеведущая призналась, что была приглашена на скандальное мероприятие. По словам Галич, она встретилась с Ивлеевой на мероприятии журналистки Ксении Собчак, где блогер позвала ее на свою вечеринку. Галич отказалась от приглашения из-за работы, а также потому, что сомневалась в искренности Ивлеевой.

«Приглашение меня на такое мероприятие — это не про возвращение дружбы. Это про хайп. Я в свою очередь написала Насте честно, мол, если хочешь посидеть просто вдвоем, я вообще супер, велком. Я бы с удовольствием зарыла этот топор войны, потому что я в принципе человек, который не умеет долго находиться в состоянии агрессии. Она ответила эмоджи или лайкнула», — сказала Галич, отметив, что у их общения нет будущего.

Блогер добавила, что на протяжении года Ивлеева всячески «дергала» ее в своих социальных сетях. Галич замечала в свою сторону «и пародии, и уколы, и подколы», но ни разу не ответила на подобные жесты со стороны оскандалившейся телеведущей.

«Может, меня так укалывают потому, что я всю жизнь была страшной подружкой, ходила под номером два, <...> никто меня не трогал. Но как только я похорошела, занялась собой и у меня появилось новое направление в виде стиля, интеграции моды в мою жизнь, начались постоянные задирки», — предположила Галич.

Что известно о разводе Галич

В мае 2018 года Ида Галич вышла замуж за блогера Алана Басиева. 7 февраля 2020 года у пары родился сын Леон, и в конце того же года супруги признались, что разводятся, но сохраняют дружеские отношения. По словам блогерши, она не препятствует встречам бывшего мужа с ребенком, но видятся они нечасто. Галич по-прежнему не раскрывает причины развода, она только говорила подписчикам, что рассталась с супругом не из-за измен, рукоприкладства или оскорблений.

При этом Галич отмечала, что считает верным решение о разводе с Басиевым. По словам телеведущей, если бы она не рассталась с супругом, могла бы стать многодетной матерью.

«Мне кажется, положа руку на сердце, что у меня не было выбора. Ты понимаешь, когда можешь побороться за отношения и к чему это приведет, а я очень понимала в тот момент, что наш ребенок будет расти в нехороших условиях», — поделилась звезда.

По словам Галич, сейчас ее сын Леон растет в хороших условиях, а блогерша с бывшим супругом уважают друг друга.

«Я просто решила, что хватит. Мы два разных человека, и мы были молоды. Сейчас я считаю, что отличаюсь от себя четыре года назад. Думаю, что это решение было лучшим в этой ситуации», — заявила звезда.

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