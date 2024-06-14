Возвращение в РФ, ночь в СИЗО, «голая» вечеринка: куда пропал Моргенштерн

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Рэпер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заявил, что раньше задумывался о возвращении в Россию, однако теперь не хочет обратно. Почему он передумал, из-за чего музыкант провел ночь в израильском СИЗО, что еще Моргенштерн рассказал в новом интервью?

Почему Моргенштерн не хочет возвращаться в Россию

В интервью YouTube-шоу «Вписка» исполнитель отметил, что народ в России его любит, но есть несколько людей из власти, которые относятся к нему негативно. По словам Моргенштерна, он не знает почему. Он назвал их злыднями, которые точечно сидят и его ненавидят. Эти люди настолько весомые, что, если они захотят, он сядет в тюрьму, подчеркнул музыкант.

В январе подруга рэпера блогер Рада Русских заявила, что Моргенштерн очень скучает по России и мечтает вернуться, но боится проблем. По ее словам, они с исполнителем виделись во время поездок в Дубай. Музыкант «очень хочет в Россию, но пока не видит возможности», отметила Русских.

«Морген очень скучает по России, хочет вернуться. Но боится того, что из-за статуса иноагента у него могут возникнуть здесь проблемы», — поделилась блогер.

По ее мнению, Моргенштерн нужен в России, так как он человек «молодой, умный, яркий, а кроме того, платил высокие налоги в нашей стране». В его песнях блогер также видит смысл и пользу.

«Людям ведь нужно где-то выплеснуть агрессию. Приходят в клуб, выпьют рюмку водки и поют Лепса или Моргена. Я не вижу сильной разницы между „Рюмкой на столе“ и хитами Моргенштерна. И люди, прооравшись в караоке, наутро не будут агрессивными», — считает Русских.

Блогер призвала профильные структуры продумать возможности «исправиться и реабилитироваться» для тех, кто по той или иной причине попал в список иноагентов.

Позднее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сказал, что у музыканта нет препятствий для возвращения в РФ. По ее мнению, скорее всего, не приезжать в РФ — это личный выбор артиста.

«Этот исполнитель признан иноагентом на территории нашей страны, я не могла в широкой аудитории не сделать эту оговорку. Для иностранных агентов ограничений на въезд на территорию нашей страны нет. То, что этот человек не приезжает в Россию, это, вероятно, его личный выбор», — отметила Мизулина.

Исполнителя несколько раз штрафовали за нарушение законодательства об иноагентах. Его неисполнение может повлечь уголовную ответственность.

Из-за чего музыкант провел ночь в израильском СИЗО

В беседе с блогерами Алишер рассказал, как провел ночь в израильском СИЗО. По словам рэпера, в целях безопасности он купил перцовый баллончик и нож. Во время нахождения на улице музыканту стало жарко, и он захотел раздеться, но, после строгих правил в ОАЭ, решил уточнить у правоохранителя, не запрещено ли это законом. Мужчина сообщил, что находиться на улице с голым торсом не запрещено.

Певец начал раздеваться, и нож выпал, тогда полицейский достал пистолет и стал обыскивать его. После чего исполнителя забрали в СИЗО. Моргенштерн объяснил, что носить с собой нож — это уголовное преступление в Израиле, а человек, к которому он подошел, был охранником посольства США.

Ночью проведенная в заключении оказалась приятной, добавил артист. По его словам, в СИЗО была русскоговорящая девушка, которая выводила его в наручниках покурить, рэпер назвал это очень романтичным.

В ноябре 2023 года Telegram-канал Mash сообщал, что власти ОАЭ внесли Моргенштерна в черный список после его интервью Собчак. Сам музыкант в беседе с телеведущей указывал: ему легко обходить установленные правительством Эмиратов ограничения.

При этом в новом интервью артист пояснил: ему закрыли въезд в ОАЭ, потому что на него затаил «злобу один из правителей» страны по неизвестной причине.

Рэпер поблагодарил судьбу за то, что ему пришлось вынужденно уехать из Эмиратов. По его словам, у него была стагнация в Дубае. Там рэпер стоял на месте и злоупотреблял спиртным.

Он сообщил, что решение властей ОАЭ никак не связано с его интервью журналистке Ксении Собчак.

Что Моргенштерн сказал о «голой» вечеринке Ивлеевой

Российский рэп-исполнитель оценил возможность своего участия в «голой» вечеринке блогерши и телеведущей Анастасии Ивлеевой. На вопрос о том, посетил бы он мероприятие, если бы находился на тот момент в Москве, Моргенштерн дал отрицательный ответ.

Музыкант также раскритиковал поступок своего коллеги Vacio (настоящее имя — Николай Васильев), который появился на скандальной вечеринке полностью голым, надев на половой орган носок. Кроме того, рэпер в ироничной форме назвал «молодцом» Ивлееву, отметив, что у него есть теория. По мнению Алишера, она просто очень похудела и захотела показать свое тело.

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