Прилучный не согласился с решением суда в пользу бывшей жены Актер Павел Прилучный обжаловал решение суда Москвы по алиментам на двоих детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Павел Прилучный

Актер Павел Прилучный обжаловал решение Головинского суда Москвы, который удовлетворил иск его бывшей жены Агаты Муцениеце о взыскании алиментов на содержание двоих детей, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы. В беседе с РИА Новости представитель суда подтвердил эту информацию. Там отметили, что ответчик посчитал вердикт инстанции незаконным и необоснованным.

Зарегистрирована апелляционная жалоба Прилучного П.В, — сказано в картотеке суда.

В конце апреля стало известно, что суд частично удовлетворил иск Муцениеце к Прилучному, касающийся алиментов на их детей. Известно, что ранее артистка требовала, чтобы экс-супруг отдавал 30% своего заработка на нужды наследников до 2031 года, пока старшему ребенку Тимофею не исполнится 18 лет. После наступления совершеннолетия сына сумма снизится до 25% до совершеннолетия дочери Мии.

Позже актриса назвала решение московского суда «красивой победой», а ситуацию — стыдной. По ее словам, в России существует плохая тенденция, по которой мужчины после развода «скидывают все» на плечи бывших жен как финансово, так и морально. Она призвала женщин защищать себя и права детей.

Пара поженилась в 2011 году, спустя два года у них появился сын Тимофей, а еще через три года — дочь Мия. Артисты прожили вместе девять лет. В 2020 году Муцениеце сообщила о разводе. В 2022-м Прилучный женился на коллеге по цеху Зепюр Брутян, у них родился сын Микаэль.