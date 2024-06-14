Суд с Ярушиным, пластика, скандалы: куда пропала Инстасамка

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица Инстасамка (Дарья Зотеева) выиграла суд у актера Стаса Ярушина за незаконное использование ее песни в шоу «МузLoft» на YouTube. Что об этом известно, в каких еще скандалах была замечена исполнительница?

Сколько Инстасамка отсудила у Ярушина

По данным Telegram-канала SHOT, суд обязал Ярушина выплатить исполнительнице более 2 млн рублей за неправомерное использование ее песни «За деньги да».

Причиной для судебного иска стал выпуск шоу Ярушина «МузLoft», вышедший в сентябре 2023 года. В этом выпуске гостья программы — артистка Mia Boyka — не только раскритиковала Инстасамку, но и исполнила ее композицию «За деньги да».

Помимо основной суммы в два миллиона рублей, суд также постановил, что Ярушин должен выплатить 150 тысяч рублей за услуги юристов Инстасамки и 43,6 тысячи рублей за оформление нотариального протокола.

Что известно о других скандалах с участием Инстасамки

В 2018-м она инсценировала ограбление собственной квартиры. Для этого разбросала по ней вещи и разбила плазменный телевизор. Через пару месяцев Даша и ее муж блогер Олег Moneyken инсценировали аварию, в которую он якобы попал. Пара показывала разбитую машину и кровь. Об этом плохо поставленном спектакле рассказал Никита Лом. Он сотрудничал с Зотеевой, по его словам, она обманула его с деньгами.

В 2021 году блогер опубликовала видео, в котором она с матом выгоняет стилиста и визажиста, опоздавших к ней на встречу, и выкидывает косметичку и кисти для грима. «Чтобы еще раз какие-то педовки позволили себя так вести?! Опаздывать хоть на минуту ко мне?! Я буду просто выгонять!» — возмутилась Инстасамка.

Впоследствии она неоднократно говорила, что обслуживающий персонал не имеет права опаздывать и тем самым ее подставлять, и объяснила: кисти и косметичка принадлежали ей, а не сотрудницам.

После этого ролика Зотеева сняла еще один, в котором она сжигает несколько пятитысячных купюр.

«Я теперь буду сжигать зарплаты людей, которые опаздывают ко мне. Просто буду сжигать на их глазах. Они будут приходить ко мне, а я буду сжигать их деньги и говорить: „Вот ваша зарплата, и я ее сожгла“. Интересно будет посмотреть на их лица», — заявила Зотеева.

В том же году блогер вылила кофе на курьера, который был без маски и перчаток и, по ее мнению, нарушил санитарно-гигиенические стандарты в пандемию. За этот скандал известный сервис по доставке еды внес Дарью в свой черный список.

В чем Инстасамку обвиняла Мизулина

В январе 2023 года глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обвинила Инстасамку в пропаганде наркотиков и сексуальном развращении молодежи. Весной у артистки должен был состояться гастрольный тур, и, хотя она заявляла, что песни будут без мата и прочего нежелательного контента, он сорвался.

В мае 2023 Екатерина Мизулина встретилась с популярными у российской молодежи исполнителями. Общественность узнала об этом благодаря Инстасамке, которая опубликовала у себя в блоге совместное фото с Мизулиной, хотя была договоренность, что снимки с мероприятия в закрытом формате не будут нигде опубликованы.

«Цель встреч — профилактическая и просветительская. Как оказалось, большинство из этих исполнителей не знакомы с законодательством нашей страны. Многие из них — очень юные граждане. Они нарушают закон, но не понимают, что они это делают. Проходило это обычно в таком мирном, добром формате. Они задавали определенные вопросы, мы на них отвечали, — пояснила тогда глава Лиги.

На встрече молодые исполнители обещали, что удалят из интернета контент, не соответствующий законодательству, но Инстасамка пока так не сделала.

Что Инстасамка изменила в своей внешности

Известно, что Зотеева увеличила филлерами губы, сделала пластику ягодиц, вставив в них импланты и увеличила грудь.

В январе текущего года звезда рассказала, что с 2021 года не могла нормально дышать носом. Как написала певица в Instagram (деятельность в РФ запрещена), причиной тому стали филлеры. На приеме у врача-остеопата, которая ранее работала косметологом, ей помассировали участки лица под глазами и после нескольких таких процедур нос начал дышать.

«Сейчас я сделала несколько процедур у нее и дышу ночью, утром, днем и когда захочу. Это был мой персональный ад всего из-за нескольких уколов в щеки. А ведь я шла только на губы и на месте мне посоветовали кольнуть еще и щеки с углами», — рассказала певица.

До этого певица постоянно пользовалась назальными каплями, эффекта от которых хватало лишь на полчаса. Теперь она зареклась пользоваться подобными услугами и осудила сотрудников клиники, которые навязывают их.

«Сейчас я делаю только массажи лица и никогда больше не буду колоть это дерьмо в себя. Берегите ваши прекрасные лица, не дайте каким-то теткам без лицензии испортить вашу внешность и нагрузить вас осложнениями», — написала исполнительница.

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