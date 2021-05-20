«Она борется за нас, а мы её мочим»: Максим Фадеев заступился за Манижу

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Российский музыкальный продюсер Максим Фадеев на своей странице в Instagram высказался по поводу участия Манижи в Евровидении от РФ. По его словам, он не сразу посмотрел номер исполнительницы, так как не очень любит «все эти концерты». Фадеев призвал не «набрасываться на эту девчонку» за её слова или поступки. «Она борется за нас, а мы её мочим», отметил шоумен.

Когда мы начнём поддерживать тех, кто едет защищать страну, не унижать её (Манижу. — NEWS.ru), не оскорблять её, дать поддержку девчонке, чтоб она выиграла. Её выбрали люди, вы же её и выбрали. <...> Почему появляются вот эти сотни идиотов, которые оскорбляют девчонку. За что? За то, что она поёт на русском языке? За это? В сегодняшнее время, когда все против нас — она поёт на русском. Таджичка, которая поёт, отдавая дань русской культуре, — добавил Фадеев.

Продюсер также назвал «нездоровыми» тех, кто обращает внимание на национальность Манижи, кто советует ей петь «в своей стране», намекая на Таджикистан, откуда она родом.

Не имеет значения, какой национальности, цвета кожи, какой религии человек. Она человек, она женщина. И вместо того, чтобы её поддержать, на неё набрасываются как собаки. Мне жалко смотреть на это. Я ей восхищаюсь, она сильная. <...> Она очень красиво себя ведёт. Мне нравится её сила. <...> Надо научиться болеть за своих, даже если они неправы, — отметил музыкант.

Фадеев призвал «показать, что Манижа не одна, что за ней — миллионы». В конце речи он назвал себя патриотом России и признался, что «очень любит свою страну».

В этом году Евровидение проходит в Роттердаме. Представительница РФ — певица Манижа — выступает с песней Russian Woman. Конкурс транслирует Первый канал. Теперь болельщики ждут финала, который состоится 22 мая, трансляция начнётся в 22:00. Запись полуфинального номера Манижи набрала свыше двух миллионов просмотров на официальном YouTube-канале конкурса, обогнав всех участников предварительного этапа и само шоу. Полную версию концерта просмотрели 1,8 млн раз. На втором месте среди самых популярных — украинская группа Go_A с песней Shum (1,4 млн), на третьем — киприотка Елена Цагрина с композицией El Diablo (900 тысяч)

Ранее сообщалось, что актриса Чулпан Хаматова заявила, что гордится страной после выступления Манижи на Евровидении. Артистка объяснила, что исполнительница — «фантастическая личность», неравнодушный и отзывчивый человек.