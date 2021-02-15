Охлобыстин рассказал, за что просил прощения у Навального

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Актёр и режиссёр Иван Охлобыстин рассказал, как однажды попросил прощения у Алексея Навального. Артист назвал себя верным «путиноидом» и признался, что если вдруг станет президентом России, сразу же расстреляет осуждённого оппозиционера. За это, по его словам, он заранее просит прощения.

В эфире YouTube-канала Светланы Бондарчук «Света вокруг света» Охлобыстин рассказал , как ему довелось однажды сидеть с Навальным за одним столом — в гости их позвал артист Михаил Ефремов. В какой-то момент, по его словам, все начали просить у присутствующих прощения. Тогда Охлобыстин заявил, обращаясь к Навальному: «Алексей, прости меня, потому что если бы я стал президентом России, я первым делом тебя расстрелял бы».

Артист считает, что Путин до сих пор этого не сделал либо потому, что Навальный работает на него, либо «Владимир Владимирович — человек высоких моральных качеств».

Я верный путиноид, мне нравится всё это, за исключением дикости, — добавил Охлобыстин.

Он пояснил, что под дикостью понимает создание мощного репрессивного аппарата и массовые зачистки.

Как писал NEWS.ru, Иван Охлобыстин считает, что в России необходимо вернуть смертную казнь, а деньги, которые государство тратит на заключённых, стоит направить на решение проблем пенсионеров. Артист также пояснил, что нужно делать с судебными ошибками: рассматривать их как статистическую погрешность. Охлобыстин затронул тему захоронения Владимира Ленина, он считает, что революционера необходимо похоронить.