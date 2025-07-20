«Оформляй все на себя»: Шаляпин дал совет SHAMAN по свадьбе с Мизулиной

«Оформляй все на себя»: Шаляпин дал совет SHAMAN по свадьбе с Мизулиной Шаляпин в шутку посоветовал SHAMAN «оформлять все на себя» в случае женитьбы

Российский певец Прохор Шаляпин, ставший ведущим на VK Fest, дал шуточный совет звездному коллеге SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) на случай его женитьбы на главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной «оформлять все на себя». Как передает корреспондент NEWS.ru, певцы пересеклись на ковровой дорожке фестиваля.

Шаляпин первым делом поинтересовался у артиста, когда он планирует связать себя узами брака с Мизулиной. Певец в свою очередь объяснил, что у них только начались отношения, но пообещал, что общественность «все скоро узнает».

Ну она (Мизулина. — NEWS.ru) красивая девушка <...> Главное — мой совет — оформляй все на себя, — пошутил Шаляпин.

Ранее SHAMAN опубликовал клип на композицию «Прямо по сердцу», которую намерен исполнить на международном музыкальном конкурсе «Интервидение». Артист отметил, что осознает историческую миссию своего грядущего выступления.

До этого Шаляпин выразил мнение в интервью NEWS.ru, что SHAMAN не следовало бы участвовать в конкурсе «Интервидение», потому что у него и так есть популярность и деньги. В конкурсе, который призван заменить «Евровидение» и пройдет уже в сентябре, по мнению Шаляпина, лучше задействовать молодые таланты, только начинающие путь в музыкальной индустрии.