Обматерила поклонницу, поругалась с Сябитовой: скандалы Ларисы Гузеевой

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Лариса Гузеева

23 мая актриса и телеведущая Лариса Гузеева отмечает 65-летие. Многие знают, что звезда «Жестокого романса» может иногда колко ответить на комментарии подписчиков или резко высказаться в адрес коллег или гостей программы «Давай поженимся!» В какие скандалы попадала Гузеева — в материале NEWS.ru.

Как Гузеева ругалась с ведущей «Давай поженимся!» Сябитовой

Программу «Давай поженимся!» на Первом канале Лариса Гузеева ведет вместе со свахой Розой Сябитовой. Словесные перепалки между звездами — не редкость, раньше их немного сдерживала астролог Василиса Володина, но она ушла из передачи.

В выпуске о женихе из Италии Сябитова и Гузеева так увлеклись обсуждением, что оно переросло в жаркий спор. Ведущие разговаривали о привычках и обязанностях мужчин и женщин в браке, перешли на повышенные тона и даже замахнулись друг на друга лежащими на столе предметами. Сябитова не хотела отдавать победу в схватке коллеге и громко выкрикнула: «Ты тупая, что ли, я не пойму?» Гузеева ее проигнорировала.

В жизни, как говорила Сябитова, они не дружат. Во время YouTube-шоу «Алена, блин!» сваха сообщила, что считает Гузееву не просто коллегой по программе, а членом семьи.

«Мы не дружим. Мы — семья. Попробуйте что-нибудь сейчас плохое про нее сказать. Встану и лещей надаю! Она — моя родственница. Я могу ее критиковать, и она мне это разрешает. А вы не можете. За нее глотку порву!» — заявила Роза в выпуске проекта.

По словам Сябитовой, дружба между ведущими могла бы помешать программе «Давай поженимся!» быть столько лет в эфире.

«Это бабский проект. А когда все „взасос“, как говорит Лариса, когда смешивается личное с профессиональным, бабское включается. Я ей за это очень благодарна. Поэтому мы столько лет и держимся. Я держу дистанцию. Мы за это время ни разу в ресторан вместе не сходили. А зачем? Если что-то надо, то мы на съемках можем обсудить», — пояснила сваха.

Сябитова считает Гузееву своей наставницей. «Она, правда, не любит, когда я говорю, что она мой учитель. Она мой учитель. Мой сенсей. Она для меня центр, и она для меня всегда главная. Лариса всегда будет сидеть в центре, потому что это ее место, никто это место никогда не должен занять, по крайней мере, при мне», — заключила Сябитова.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Роза Сябитова

Намекнула Анне Хилькевич на эскорт

В 2016 году Гузееву пригласили на шоу «Прожарка» на ТНТ, которое считается аналогом американского проекта Comedy Central Roast, в котором гости «прожаривают», высмеивают друг друга. В иностранной версии жесткие шутки и черный юмор, но и наши артисты тоже часто говорят о коллегах буквально на грани приличия. В один из выпусков пригласили Стаса Костюшкина, Анну Хилькевич, Ларису Гузееву и Сергея Жилина.

Хилькевич увлеклась и заявила, что все, кто не прошел кастинг в программу «Давай поженимся!», идут в путаны. Гузеева, которая является ведущей этого шоу, ответила: «А вы у нас случайно не были?» Этот эпизод пришлось переснимать.

Как Гузеева послала подписчицу

Лариса Гузеева любит выкладывать в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фотографии и следит за тем, что ей пишут подписчики. В 2018 году она выложила снимок, сделанный во время путешествия в Париж. Гузеева стоит на нем на фоне арки, ее ноги чуть согнуты, и протягивает вперед руки. «Париж. 1 мая. Вечер. Всем привет и много счастья!» — подписала она снимок.

Скорее всего, дело было не в позе, а в неудачном ракурсе съемки, но в результате подписчики фото не поняли. «Жуткая какая-то фотка. Чего она руками-то делает?», — прокомментировала одна девушка. Гузеева не сдержалась и в ответ написала: «Она руками посылает тебя глубоко в жопу». Одни подписчики осудили телеведущую, другие назвали хамкой девушку, которая оставила такое замечание.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лариса Гузеева и Гарик Харламов

Конфликт с Гариком Харламовым

Резидент Comedy Club Гарик Харламов долгое время шутил над Гузеевой. В подкасте с комиком Данилой Поперечным он рассказал, как все началось. Харламов опубликовал видео, в котором фрагмент из мультфильма «Простоквашино» сопровождался аудио из «Давай поженимся!», в котором звучал мат Гузеевой.

Телеведущая действительно публично использовала это слово в выпуске про мужчину, который провел детство в детдоме. Она высказалась матом в адрес его отчима, из-за которого он там оказался.

Ролик вызвал обсуждение, и Харламов принял решение «бить в одну точку», то есть смеяться над Гузеевой. В конце концов ведущая шоу «Давай поженимся!» призналась, что комик ее «задолбал».

В прошлом году Гузеева и Харламов помирились на съемках комедии «Теща», где по сюжету теща и зять меняются телами. На премьере фильма они делали друг другу комплименты. Как оказалось, создатели комедии решили использовать их заочную вражду, чтобы добавить накала страстей в картину и вызвать интерес у зрителей.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лариса Гузеева

Шаляпин заявил об отсутствии таланта у Гузеевой

Недавно певец Прохор Шаляпин в YouTube-шоу «Алена, блин» раскритиковал Гузееву и рассказал о ссоре с ней на съемках программы «Давай поженимся!» По его словам, он раньше думал, что телезвезда — добрый человек, но изменил свое мнение, столкнувшись с ней лично. Ссора началась, так как Гузеевой не понравилась манера его исполнения. По ее словам, она могла бы так же спеть.

Прохор парировал — он так же, как и она, может вести шоу. Шаляпин выразил мнение, что у Гузеевой нет особенного таланта.

«Она на меня наехала, что я потрепанный жизнью. Что только не говорила мне! А у нее? Одна немая роль в фильме „Жестокий романс“. Ни одного слова не сказала. И все! Остальное в ее карьере — это результат хорошего настроения Константина Львовича», — так высказался о Гузеевой Шаляпин.

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