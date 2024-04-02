Путин, третья беременность, салон красоты: куда пропала Анна Хилькевич

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Анна Хилькевич

Звезда сериалов «Универ. Новая общага» и «Барвиха» Анна Хилькевич сообщила, что в скором времени в третий раз станет матерью. Что известно о личной жизни актрисы, почему она стала реже появляться на ТВ?

Что известно о личной жизни Анны Хилькевич

Хилькевич была замужем дважды. Ее первым супругом был менеджер Антон Покрепа, пара поженилась в 2011 году, однако спустя год распалась. Причиной развода, по информации разных источников, стали или остывшие чувства Хилькевич к супругу, или нежелание того заводить детей. После расставания артистка продолжила общение с экс-возлюбленным и даже сохранила теплые отношения с первой свекровью.

Второй раз актриса вышла замуж за бизнесмена Артура Волкова, в браке с которым счастлива уже девять лет. Супруги воспитывают двоих дочерей — 8-летнюю Арианну и 6-летнюю Марию.

1 апреля Хилькевич рассказала, что скоро в третий раз станет мамой. По словам актрисы, ее семья поддерживает тренд на многодетность и увеличение рождаемости.

«Рождение ребенка — это всегда большое счастье. Еще очень символично, что пополнение в нашей семье случится именно в Год семьи, объявленный нашим президентом», — написала в своих социальных сетях звезда.

Как Анна Хилькевич бросила курить

В марте 2024 года актриса рассказала, что ей удалось бросить курить за два дня. По ее словам, как только накатывало желание затянуться, она «обращалась к высшим силам, соединялась и молилась».

«Однажды в отчаянии я пожаловалась мужу, что не могу избавиться от курения. На что Артур сказал: „Аня, ты же с Богом. Ты знаешь, на что способно его могущество. Так почему не попросишь помощи, если для тебя это действительно большая беда?“ Это звучало так просто, но так верно. И вот я попробовала», — поделилась актриса с подписчиками.

Чем сейчас занимается Анна Хилькевич

В последние годы актриса сосредоточена на семье и воспитании детей, однако она иногда снимается в кино и появляется в различных проектах в качестве ведущей. В 2023 году ее можно было увидеть в передаче «Выжить в Дубае», выходящей на канале ТНТ, а в 2024 году она стала одной из ведущих проекта «Новая Фабрика звезд».

Фото: Пресс-служба ТНТ Шоу «Новая Фабрика звезд»

«Я долго шла к тому, чтобы сиять на экране, поэтому знаю, как можно стать звездой. Я хочу помочь, поделиться своим опытом и направить. Они все совсем юные и наверняка волнуются. Я человек достаточно эмпатичный, поэтому чувствую людей, и думаю, что я им нужна», — откровенничала Хилькевич.

Помимо этого, у артистки есть своя студия маникюра «Культура маникюра Анны Хилькевич» в Москве, которую она открыла в 2020 году. Звезда «Универа» в одноим из интервью рассказывала, что идея пришла к ней в период самоизоляции.

Как связаны Анна Хилькевич и Путин

В 2021 году пользователи социальных сетей сделали мемом лицо Хилькевич, которая прищуривалась и кусала губы, глядя на президента России Владимира Путина во время его пресс-конференции. Некоторые принялись создавать собственные мемы с наложением множества эффектов, например сердец. При этом нашлись и те, кто увидел во взгляде актрисы истинную страсть.

Сама Хилькевич отрицала, что в ее взгляде было что-то особенное. Она объяснила свое поведение тем, что у нее пересохли губы, а Путин сидел достаточно далеко, поэтому пришлось прищуриться.

«Я плохо видела, и у меня губы пересохли под маской. Но вообще я женщина, красивая женщина. Не ищите во всем подвоха, мужчины!» — заявила тогда знаменитость.

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