Сломавшая ногу Гузеева улетела из России в инвалидной коляске Гузеева после перелома ноги улетела на выходные в Израиль

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лариса Гузеева

64-летняя ведущая телешоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) сообщила, что на несколько дней улетела на отдых в Израиль. По словам актрисы, она планировала поездку давно и решила не отказываться от нее, несмотря на сломанную недавно ногу. Гузеева показала, что после травмы передвигается в инвалидной коляске.

У меня прям мечта была перед Пасхой, перед Постом Великим прилететь к храму Гроба Господня. И у меня все получилось, несмотря на все эти трудности [со сломанной ногой], дошкондыбала с божьей помощью. Все будет хорошо. Бывает всякое, бывает и пострашнее. Ну сломала, все бегу куда-то, несусь, как оглашенная, — прокомментировала поездку актриса.

На прошлой неделе Гузеева сообщила, что оступилась и сломала ногу, после чего предположила, что «идет не той тропой». Врачи наложили ей гипс и рекомендовали покой, однако актриса решила нарушить их предписания и совершить поездку в Иерусалим.

Ранее Гузеева поздравила юмориста Гарика Харламова с днем рождения, опубликовав в блоге фото с ним в трусах. Артистка в шутку сравнила себя с приговоренным к 23 годам тюрьмы насильником Харви Вайнштейном и извинилась перед Харламовым за то, что «воспользовалась» им. Гузеева также пожелала Харламову любви и вдохновения.