Сябитова ответила Милонову на идею организовать знакомства на «Госуслугах» Сябитова: России нужен свой сайт знакомств, но не на «Госуслугах»

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Роза Сябитова

Ведущая программы «Давай поженимся» Роза Сябитова в разговоре с NEWS.ru выступила против идеи депутата Госдумы Виталия Милонова использовать портал «Госуслуги» вместо дейтинг-приложений. Сваха признала, что Россия должна запустить собственный сайт знакомств, но не на базе государственной системы, чтобы не перегружать ее.

Не знаю, как Ларисе (Гузеевой. — NEWS.ru), но мне льстит такое предложение от депутатов. Но я против того, чтобы использовать «Госуслуги» как сайт для знакомств. «Госуслуги» и так перегружены, иногда сложно совершать какие-либо действия, я активно использую этот портал, а тут еще и знакомства. Как главная и народная сваха, я обращаюсь к депутатам: давайте оставим «Госуслуги» в покое и создадим свой государственный сайт знакомств, у нас много отличных провайдеров, — сказала Сябитова.

Телеведущая отметила, что готова помогать в создании подобного сайта. Более того, она заверила, что рекламу портала для знакомств запустят в эфире программы «Давай поженимся».

Как объяснил Милонов, создание раздела знакомств на «Госуслугах» позволит не только найти подходящего партнера, но и быть уверенным в том, что он не является мошенником или уже состоит в законном браке. Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства уточнил, что каждый заслуживает иметь достоверную информацию о потенциальном избраннике.

Гендиректор интернет-сети знакомств «Мамба» Андрей Бронецкий, комментируя предложение депутата, отметил, что единственный плюс раздела знакомств на «Госуслугах» — возможность его интеграции с внутренними государственными базами. По его мнению, это позволит получить много полезной информации о потенциальном партнере.