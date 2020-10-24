Оба в чёрном: Галкин показал вечернюю прогулку с Пугачёвой

https://static.news.ru/photo/a38fc290-1748-11eb-a2f2-fa163e074e61_660.jpg Максим Галкин и Алла Пугачёва Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Максим Галкин опубликовал в Instagram свежее фото с супругой с вечерней прогулки. Пара в чёрном совершает променад на фоне горящих окон и фонарей.

На фоне тёмной одежды ярко блестит длинная цепь серебристого цвета на шее у певицы, сияют белозубые улыбки. Волосы Примадонны, уложенные в стильное каре, растрепал ветер, она тщетно пытается их поправить. Фото украшено сердечками.

Пара состоит в браке с 2011 года. Галкин и Пугачёва воспитывают двойняшек, которых родила им суррогатная мать. Женщина нисколько не скучает по выношенным ею детям и заявляет, что таким образом «приносит людям счастье». Для Галкина это первый брак, для Пугачёвой — пятый.

Ранее NEWS.ru сообщал, что шоумен и юморист Максим Галкин опубликовал в соцсетях домашнее видео, на котором главными героями оказываются его дети, даже не появляющиеся в кадре.