У него комплексы: Нюша рассказала, почему рассталась с Егором Кридом

https://static.news.ru/photo/08f1a67a-c77c-11ea-9139-fa163e074e61_660.jpg Нюша Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Анна Шурочкина, известная под сценическим псевдонимом Нюша, рассказала о причине расставания с исполнителем Егором Кридом. По её словам, всему виной — комплексы бывшего возлюбленного.

Девушка утверждает, что тот несправедливо винит в их расставании её отца, так как «не хочет брать эту ответственность на себя». Молодой человек считает, что отец Нюши плохо к нему относился.

У Егора были определённые комплексы в силу того, что он тогда ещё немного зарабатывал, был не таким успешным и так далее. На тот момент он подумал, что в этом причина, — рассказала звезда в интервью YouTube-каналу «А поговорить?».

Она также добавила, что певец не был уверен в себе. При этом не стала напрямую подтверждать утверждения о том, имел ли конфликт место в действительности. Но подчеркнула, что её не волнует, как относится папа к её избранникам.

Нюша отметила, что больше винила в расставании Крида, а тот — её отца. При этом, признала она, «у каждого человека своя правда, и она может быть всю жизнь своя».

Ранее NEWS.ru писал, что 26-летний Крид не сохранил в тайне отношения с 29-летней Нюшей и рассказал о них журналистам, хотя молодые люди договорились скрыть роман от общественности. Из-за этого девушка сильно расстроилась и отказалась разговаривать с музыкантом, а позже вышла замуж за 40-летнего бизнесмена Игоря Сивова.