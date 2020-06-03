Шоу-бизнес

Новая возлюбленная Жигунова призналась в любви к пробежкам

08:36, 04 июня 2020
Сергей Жигунов Сергей Жигунов Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/Global Look Press

Новая подружка Сергея Жигунова Виктория Ворожбит рассказала подписчикам о своей любви к пробежкам. Женщина, которую называют «двойником Заворотнюк», рассказала, что до карантина пробегала по 5 км, а сейчас перешла на 10.

Ворожбит «завораживает природа», так что она бегает в любую погоду.

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Мои ежедневные пять километров плавно переросли в десять. Ещё месяц карантина (не дай бог!) и начну готовиться к своему первому марафону. А всё сногсшибательные виды, причём в любую погоду, даже под дождём, — написала возлюбленная Жигунова в Instagram.

Известно, что со своей новой любовью актёр познакомился три года назад на фестивале «Утро Родины» в Приморье. Между ними вспыхнул бурный роман, ради которого Ворожбит даже ушла от мужа. Тот в качестве мести удалил с одного из приморских порталов все интервью Виктории со знаменитостями.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Сергей Жигунов объяснился с поклонниками в Instagram, пояснив, почему не рассказывает об аресте имущества и отношении к Заворотнюк. Актёр признался, что не хочет общаться с журналистами на тему своей личной жизни или жизни кого-то из своих близких.

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