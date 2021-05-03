Невыспавшийся Меладзе показал, как проводит праздники с младенцем

https://static.news.ru/photo/dd0df908-abed-11eb-9d2b-96000091f725_660.jpg Валерий Меладзе Фото: meladzevalerian/instagram.com

Певец Валерий Меладзе опубликовал в Instagram поздравление с майскими праздниками. На видео он с супругой Альбиной Джанабаевой, растрёпанные и с синяками под глазами, желают всем россиянам отличного отдыха. 12 апреля у пары родилась дочь, она стала их третьим совместным ребёнком.

Друзья, с майскими праздниками, ура! Всем отличного отдыха, — обратились супруги к поклонникам.

На видео они стоят в детской комнате с растрёпанными волосами и синяками под глазами, Меладзе трясёт погремушку, а Джанабаева кормит ребёнка грудью. Фанаты артистов усомнились в подлинности их синяков, посчитав, что они их точно пририсовали. Также паре посоветовали нанять ребёнку няню, чтобы так не уставать.

Ранее Меладзе продемонстрировал снимок своей новорождённой дочери от бывшей участницы группы «ВИА Гра» Альбины Джанабаевой. На трогательном фото 55-летний артист положил маленькую ручку девочки на свою ладонь. Увидев снимок, поклонники певца назвали ребёнка «маленьким чудом».

Пара уже воспитывает двоих сыновей — Константина и Луку. От предыдущего брака у Меладзе есть три дочери.