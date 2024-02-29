«Нет секрета хита»: Карина Кросс об успехе «Новой Фабрики звезд» Карина Кросс: успех «Новой Фабрики звезд» будет зависеть от харизмы участников

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Карина Кросс

Блогер и певица Карина Кросс заявила корреспонденту NEWS.ru в кулуарах мероприятия «Проводы зимы: Super x VK», что нет секрета успешной передачи. Так она ответила на вопрос, получится ли у «Новой Фабрики звезд» стать популярным шоу. По словам исполнительницы, все зависит от артистов, которые придут на проект, и их харизмы.

Я не знаю, насколько эта история будет популярная или нет. Это как песня — нет секрета хита. Так же нет секрета успешного шоу. Все будет зависеть от людей, которые там будут находиться, от ребят самих, — считает Кросс.

Говоря об участии сыновей Тины Канделаки и Михаила Круга в проекте, певица отметила, что им будет вдвойне сложно доказывать, что они достойные артисты. Кросс считает, что хороший исполнитель может родиться и в известной семье.

Ранее блогер Регина Тодоренко рассказала, что станет ведущей «Новой Фабрики звезд» на телеканале ТНТ. Она назвала этот проект культовым, отметив, что ее творческий путь начался именно с него. Тодоренко подчеркнула, что мечтала стать ведущей этого шоу. Наставниками телепроекта станут певцы Сергей Жуков и Сергей Шнуров.

В свою очередь продюсер Иосиф Пригожин предрек грандиозный успех «Новой Фабрике звезд» благодаря формату и наставникам шоу. По его мнению, после выхода проекта на российской эстраде появятся новые звезды.